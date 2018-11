Radlerin von einem Auto angefahren

Eine 16-jährige Radfahrerin ist am Freitag in Biberach von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich um 12.30 Uhr in der Waldseer Straße an der Einmündung zum Erlenweg.

Die Radfahrerin befuhr den Radweg stadteinwärts. Ein 19-jähriger Autofahrer wollte von der Waldseer Straße in den Erlenweg einbiegen. Er übersah die 16-Jährige. Beim Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und wurde schwer verletzt. Sie musste in eine Klinik verbracht werden.

Es entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro. Der 19-jährige Autofahrer sieht nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen.