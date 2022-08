Radlerin verletzt sich schwer

Eine 61-jährige Frau hat in Biberach mit ihrem Pedelec einen Unfall verursacht und wurde dabei schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 19 Uhr am Freitag fuhr die Frau mit ihrem Fahrrad den Radweg vom Skaterpark in Biberach in Richtung Hans-Liebherr-Straße. Hierbei kam sie nach rechts und kollidierte mit einem entgegenkommenden 29-jährigen Radfahrer. Die 61-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von 50 Euro.