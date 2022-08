Radlerin übersieht Auto und verletzt sich schwer

Schwere Verletzungen hat nach Mitteilung der Polizei eine Fahrradfahrerin in Biberach erlitten. Kurz vor 7.30 Uhr war die 46-Jährige mit ihrem Fahrrad von der Straße Fünf Linden kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Eine 41-Jährige tastete sich, so berichteten es Zeugen der Polizei, mit ihrem Skoda zu diesem Zeitpunkt vorsichtig von einem Parkplatz über den Radweg in die Gaisentalstraße hinein. Die Radlerin übersah das Auto offensichtlich, fuhr in dessen Heck und stürzte. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Die Skoda-Fahrerin blieb unverletzt. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden am Auto auf etwa 8000 Euro, den am Fahrrad auf gut 1000 Euro.