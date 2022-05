Radlerin stürzt in Biberach und verletzt sich schwer

Schwer verletzt hat sich eine Radfahrerin am Sonntag bei einen Unfall bei Biberach, wie die Polizei mitteilt. Kurz nach 11 Uhr war die 67-Jährige mit ihrem Pedelec zwischen Biberach und Ummendorf unterwegs. Auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg entlang der Bahnlinie lief vor ihr eine Personengruppe. Zunächst fuhr sie hinter diesen her. Die Frau fuhr dann an diesen vorbei. Während der Vorbeifahrt streifte die 67-Jährige mit dem Fahrradlenker eine 33-jährige Fußgängerin. Wohl wegen eines zu geringen Seitenabstandes der Radlerin kam es zu diesem Kontakt der Beiden.

Die Seniorin kam vom Radweg ab und stürzte zu Boden. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Die Fußgängerin blieb unverletzt. An dem Pedelec entstand nur geringer Sachschaden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Fehler beim Überholen häufig zu schweren Verkehrsunfällen führen. Ein ausreichender Sicherheitsabstand müsse eingehalten werden.