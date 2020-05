Radler verletzt sich bei Sturz schwer

Mit schweren Verletzungen ist ein 59-Jähriger am Dienstag in Biberach ins Krankenhaus gekommen. Das teilt die Polizei mit. Der Radler fuhr gegen 17.15 Uhr in der Birkenharder Straße und bog in den Bismarckring ein. Dort verlor der Mann die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.