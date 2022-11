Eine Radlerin hat am Mittwoch bei einem Unfall in Biberach leichte Verletzungen erlitten. Das teilt die Polizei mit. Gegen 11 Uhr fuhr die 78-Jährige in der Rollinstraße in Richtung Zeppelinring. Nach der Kreuzung mit der Königsbergallee fuhr sie von der Straße auf den Radweg. Dabei stürzte sie und verletzte sich leicht, da sie trug keinen Helm trug. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen zum Unfall auf.