Radler übersieht Absperrkette

Ein alkoholisierter Radfahrer hat am Samstagabend in Biberach eine Absperrkette übersehen und ist gestürzt. Das berichtet die Polizei. Am Samstag meldete sich der 36-jähriger Radfahrer gegen 21 Uhr über Notruf und teilte mit, dass er mit seinem Fahrrad gestürzt sei und sich verletzt hätte. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der 36-Jährige über einen Parkplatz in der Karl-Müller-Straße gefahren war. Er wusste allerdings nicht, dass der Parkplatz am Ende mit einer Kette abgesperrt war. Deshalb fiel er über die Kette und verletzte sich leicht. Den Polizisten gegenüber war er sehr ungehalten. Diese kannten den 36-Jährigen bereits, denn er war zuvor schon im Wielandpark kontrolliert worden. „Dabei verhielt er sich auch ungebührlich“, heißt es im Pressebericht der Polizei. Ein Alkoholtest ergab, dass der 36-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde ihm Blut abgenommen. Er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.