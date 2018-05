Radlader ausgebrannt – Kinder unter Verdacht

Ein Baufahrzeug ist am Sonntag in Biberach in Flammen aufgegangen. Der Verdacht der Polizei richtet sich gegen zwei Kinder, die Feuer gelegt haben sollen.

Der Radlader stand auf einem Gelände in der Ritter-von-Essendorf-Straße. Kurz nach 18 Uhr bemerkten Zeugen, dass das Fahrzeug brannte. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und hatte die Flammen schnell gelöscht. Dennoch brannte das Führerhaus aus. Die genaue Höhe des Sachschadens ist der Polizei momentan noch nicht bekannt. Es dürfte sich aber um einen Totalschaden handeln, so die Polizei in einer Mitteilung am Montag.

Bei der Suche nach der Ursache des Brandes erfuhr die Polizei, dass verschiedene Kinder immer wieder an dem Bagger gespielt haben sollen. Eines der Kinder, einen Achtjährigen, traf die Polizei gleich darauf zu Hause an. Der Junge gab zu, zusammen mit einem Freund kurz vor dem Brand in dem Radlader gewesen zu sein. Aufgrund der weiteren Schilderungen des Buben geht die Polizei davon aus, dass einer der beiden anschließend Feuer gelegt hatte, bevor sie wegrannten. Den Freund des Jungen muss die Polizei noch ermitteln.