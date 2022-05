Radkarte bietet Tourentipps rund um Biberach

In Biberach startet am Mittwoch, 18. Mai, die Aktion „Stadtradeln“. Wer noch auf der Suche nach schönen Radtouren ist, sollte einen Blick in die Radkarte von Tourismus Biberach werfen. Ob gemütlich oder sportlich, Sonntagnachmittagsrunde oder Tagesausflug – bei den 14 Radtouren rund um Biberach ist für jede Gelegenheit etwas dabei, heißt es in einer Pressemitteilung. Die kostenlose Karte ist in der Tourist-Information im Biberacher Rathaus erhältlich und steht unter www.biberach-tourismus.de zum Herunterladen bereit.

Die verschiedenen Strecken sind passend für Familien und Sportler genauso wie für Kulturliebhaber und Genießer. Die Touren führen durch die facettenreiche oberschwäbische Landschaft rund um Biberach zu barocken Kirchen und Klöstern, historischen Städten, faszinierenden Museen oder amüsanten Spielplätzen.

Auf der Rückseite der Karte ist der Streckenverlauf jeder Tour beschrieben, mit Startpunkt, Streckenlänge und Steigung, genauso findet man nützliche Tipps zu Kulturangeboten und Freizeitmöglichkeiten entlang den Wegen. Alle Touren sind außerdem im GPX-Format zum Herunterladen unter www.biberach-tourismus.de verfügbar.

Zum Auftakt des „Stadtradelns“ laden Erster Bürgermeister Ralf Miller und Baubürgermeister Christian Kuhlmann alle Stadtradler und Interessierten zu zwei unterschiedlichen Feierabendtouren ein.