Radiologie unter neuer Leitung

Privatdozentin Dr. Kornelia Kreiser wird ab 1. Januar 2021 neue Chefärztin der Neuroradiologie und Radiologie am RKU in Ulm. In dieser Funktion wird Dr. Kreiser auch die radiologische Abteilung am Sana-Klinikum Biberach leiten. Sie übernimmt damit an beiden Standorten die Nachfolge von Professor Dr. Michael Schocke, der sich Ende des Jahres einer neuen beruflichen Herausforderung stellen wird.

Die radiologische Abteilung am Sana-Klinikum Biberach, die bereits seit mehreren Jahren in Kooperation mit den Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm (RKU) betrieben wird, bildet ein breites Spektrum der modernen diagnostischen und interventionellen Radiologie ab und bietet durch hochauflösende bildgebende Untersuchungsverfahren exakte Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten. Unter der Leitung von Dr. Schocke konnte das radiologische Spektrum in vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und um neue Techniken ergänzt werden, dazu zählen unter anderem die angiographische Embolisation von Tumoren und Blutungen, die Implantation von flexiblen Stents und Endoprothesen in peripheren – sprich herzfernen – Arterien, der Ausbau der CT-gesteuerten Punktionen sowie die multiparametrische Prostata-MRT (Fusionsbiopsie).

Diese erfolgreiche radiologische Zusammenarbeit mit den Universitäts- und Rehabilitationskliniken wird auch nach dem Ausscheiden von Dr. Schocke fortgesetzt. So wird Privatdozentin Kornelia Kreiser ab 1. Januar 2021 die Chefarztposition in der Neuroradiologie am RKU übernehmen und in dieser Funktion auch die radiologische Abteilung im Biberacher Sana-Klinikum ärztlich leiten.

Kreiser war bisher als geschäftsführende Oberärztin der Abteilung Neuroradiologie am Klinikum rechts der Isar der TU München tätig. Sie ist Fachärztin für Radiologie und besitzt die Zertifizierung für interventionelle Radiologie/Neuroradiologie der DeGIR/DGNR-Stufe 2. Im Zentrum ihrer Forschungsarbeit stehen Katheter-basierte Therapien bei Erkrankungen der Hirngefäße.

Einer ihrer Schwerpunkte als neue Leiterin der Radiologie wird für Kreiser die Versorgung von Patienten mit akuten Schlaganfällen sein. Hierbei gibt es zum einen das Verfahren der Thrombektomie, wobei Blutgerinnsel aus einem Gefäß entfernt werden, zum anderen werden auch vermehrt präventive Eingriffe durchgeführt, indem mit einem Katheter durch die Halsschlagader Gefäßstützen angelegt und mit einem Ballon geweitet werden. „Hierbei wird sich die deutschlandweite Entwicklung der letzten Jahre fortsetzen und ein deutlicher Anstieg der Patientenzahlen zu erwarten sein“, so Kreiser. Als persönlichen Schwerpunkt möchte die neue Ärztliche Leiterin unter anderem die interventionelle Ausbildung ihrer Mitarbeiter weiter voranbringen und die Möglichkeiten der Schnittbilddiagnostik ausbauen. „Dann sind viele Untersuchungen nicht nur schneller - also für den Patienten angenehmer - durchführbar, sondern oft auch ohne Kontrastmittel und in einer viel höheren Auflösung möglich.“

Unter Kreisers Leitung sollen zudem neue Verfahren der endovaskulären Aneurysmaversorgung etabliert werden. Bei der Behandlung beziehungsweise dem Verschluss der Gefäßaussackungen kommen dann verstärkt alternative Materialien wie beispielsweise sehr feinmaschige Stents zur Anwendung. „Mit dem neuen Material können auch Aneurysmen minimalinvasiv behandelt werden, die früher offen operiert werden mussten“, so die Radiologin weiter. Auch für weitere Fehlbildungen des Gefäßsystems möchte Kreiser verschiedene bildgestützte, interventionelle Therapieoptionen weiterführen, die den Patienten häufig Operationen ersparen können.

Ihren neuen Aufgaben am RKU und am Biberacher Klinikum blickt Kreiser nun mit Spannung und Vorfreude entgegen. „In Biberach reizt mich die Möglichkeit, ein junges Ärzteteam zu führen und mit ihnen gemeinsam auch den Umzug in ein neues Krankenhaus zu erleben. Daneben ist mir der tägliche enge Austausch mit den Kollegen der anderen Abteilungen wichtig, um ein vertrauensvolles Umfeld zu schaffen, in dem genügend Zeit bleibt, auf den individuellen Patienten einzugehen.“ Dass die erfahrene Radiologin beste Voraussetzungen mit nach Biberach bringt, davon ist auch Sana-Geschäftsführerin Beate Jörißen überzeugt. „Mit ihrer umfangreichen Expertise ergänzt Frau Dr. Kreiser unser Leistungsspektrum optimal. Wir freuen uns, mit ihr eine ausgewiesene Expertin als Ärztliche Leiterin unserer radiologischen Abteilung willkommen zu heißen, sowie auf neue Impulse und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.“