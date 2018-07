Radfahrerin prallt gegen Auto

Eine 56-jährige Radfahrerin ist am Montag in Biberach von einem Auto erfasst worden. Gegen 16 Uhr bog eine Autofahrerin von der Martin-Luther-Straße nach links in die Waldseer Straße ab. Die 73-Jährige hatte eine Kind vorbeiradeln lassen. Dass hinter der Achtjährigen eine Frau kam, sah die Fahrerin nicht, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Sie prallte gegen die 56-Jährige. Die stürzte vom Fahrrad und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Der Schaden an den fahrbereiten Fahrzeugen blieb gering.