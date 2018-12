Radfahrer verletzt Fußgängerin

Ein Rennradfahrer ist gegen eine Fußgängerin geprallt, beide Personen wurden verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Der Rennradfahrer fuhr am Samstag gegen 8.30 Uhr, laut Polizei, mit zu hoher Geschwindigkeit in die Unterführung von der Gaisentalstraße in Richtung Fünf Linden. Hierbei übersah der 37-Jährige die ihm entgegenkommende 68-jährige Fußgängerin und prallte mit ihr zusammen.

Beide kamen zu Fall. Der 37 Jahre alte Mann wurde schwer, die Frau leicht verletzt. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.