Radfahrer stürzt auf nasser Straße

Ein 46-jähriger Radfahrer hat sich am Sonntag bei einem Sturz in Biberach leichte Verletzungen zugezogen.

Gegen 17 Uhr fuhr der Rader im Bismarckring in Richtung Wielandstraße, als er von der Fahrbahn auf den Gehweg fuhr. Er war laut Angaben der Polizei mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Straße unterwegs. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Eine Versorgung durch die Rettungskräfte vor Ort war nicht notwendig. Am Fahrrad dürfte kein Sachschaden entstanden sein, so die Polizei.

Hinweis der Polizei: Im Herbst entstehen bei Nässe und Laub auf den Straßen vermehrt Unfälle, die zu Stürzen führen. Auf nasser Fahrbahn können die Reifen schon bei geringem Tempo die Haftung verlieren und das Fahrzeug „schwimmt“. Bei Zweirädern besteht hier wegen der geringen Auflagefläche der Reifen eine erhöhte Gefahr. Die Polizei empfiehlt deshalb, die Geschwindigkeit bei Nässe zu verringern, um das Unfallrisiko möglichst gering zu halten. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de