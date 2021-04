Zu viel Promille hatte ein 58-Jähriger am Ostermontag in Biberach intus. Gegen 11.30 Uhr stoppte die Polizei den Radfahrer in der Hans-Liebherr-Straße. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass er zu viel Alkohol konsumiert hatte. Das bestätigte ein Test. Der 58-Jährige kam ins Krankenhaus, wo ihm Blut abgenommen wurde. Die Untersuchung soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol er tatsächlich getrunken hatte.