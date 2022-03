Radfahrerin gestürzt - Polizei sucht Zeugen

Am Montag ist der Polizei ein Unfall gemeldet worden. Bereits am Samstag vorletzter Woche fuhr gegen 22.30 Uhr eine Frau auf ihrem Fahrrad in der Waldseer Straße stadtauswärts. Kurz nach der Einmündung zur Mittelstraße wurde die 77-Jährige auf ihrem E-Bike von einem Mann links überholt.

Beide Fahrende gestürzt

Dabei gerieten die Fahrradlenker aneinander und die beiden Fahrenden stürzten. Der mutmaßliche Unfallverursacher habe sofort nach der Verletzten gesehen. Im Einvernehmen wurde auf die Hinzuziehung der Polizei verzichtet.

Verletzungen doch schwerwiegender

Später suchte die Seniorin eine Klinik auf. Sie verständigte die Polizei, da die Verletzungen doch schwerwiegender waren. Das Polizeirevier Biberach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Trekkingradfahrer

Die Polizei sucht nun den Fahrer des Trekkingrades und Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07351/4470 entgegen. Bei dem mutmaßlichen Verursacher soll es sich um einen ca. 35-jährigen Mann mit osteuropäischen Aussehen handeln. Er wird auf eine Größe von etwa 175 - 180 cm geschätzt.

Der Radfahrer ist schlank und spricht deutsch mit Akzent. Beim Unfall war er mit einer dunklen Jeans und einer dunklen Jacke mit Bund bekleidet. Er fuhr mit einem Herren-Trekkingrad.