Radfahrer erleidet schwere Kopfverletzungen

Bei einem Unfall am Mittwoch in Biberach hat ein Radfahrer schwere Kopfverletzungen erlitten. Einer Mitteilung der Polizei zufolge fuhr der 34-Jährige kurz vor 18 Uhr auf dem Gehweg in der Ulmer Straße. Er war wohl unachtsam und übersah ein Gerüst. Bei dem Aufprall und Sturz wurde er schwer am Kopf verletzt. Er trug keinen Helm. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Das Risiko von Stürzen kann zwar durch eigenes vorausschauendes und umsichtiges Verhalten, insbesondere bei der Teilnahme im Straßenverkehr, deutlich reduziert werden, schreibt die Polizei. Ganz auszuschließen ist die Unfallgefahr durch eigene oder Fehler anderer jedoch nie. Die dann drohenden Folgen: Schwere oder leider manchmal sogar tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion „Schütze Dein Bestes“ wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.