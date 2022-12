R.I.B.olaus Festival 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz eisiger Temperaturen haben zahlreiche Zuschauer am 10. Dezember ihren Weg ins Abdera gefunden um dem RIBolaus Festival 2022 beizuwohnen.

Dieser Konzertmarathon startete mit der bekannten a-capella Formation „Die Gaier“. Wie man es von den vier Gesangskünstlern gewohnt ist, umrahmten sie ihre Darbietung mit vergnüglichen Ankdoten und sorgten mit beeindruckenden Arrangements, zum Beispiel „Blinded by the Lights“ von The Weekend, für Gänsehaut.

Nach diesem etwas dezenterem Einstieg folgte mit „Tulsa“ eine Gruppe, die sich an Rock und Bluesklassikern verschiedener Jahrzehnte bedient und diese gitarrenlastig auf die Bühne bringt. Gleich der erste Song „White Room“ von Cream zeigte dies. Die Vier-Mann-Band sorgte für die erste Rockdosis des Abends.

Danach wurde die Gangart etwas härter. „Kindalike“ hatten eine Auswahl von Vintage-Rock im Gepäck. Für die Hardrocker im Publikum gab es einige Klassiker zu hören, unter anderem von Black Sabbath oder Motörhead.

Zur Halbzeit des Konzertabends legten „Edge of Blame“ noch eine Schippe drauf. Die Heavy Metal Band sorgte mit ihren Eigenkompositionen und der beeindruckenden Stimme von Stefan Mohr für einen weiteres Highlight an diesem Abend. Der Frontmann wusste mit seiner explosiven Bühnenshow das Publikum in seinen Bann zu ziehen.

Eigene Songs brachten danach auch „Roxygene“. Sängerin Yvonne Menzel, gemeinsam mit dem Rest der Gruppe, zeigten bei diesem Auftritt nicht nur ihre Qualitäten als Musiker sondern auch als Songschreiber. Seit zehn Jahren machen Roxygene zusammen Musik und dies machte sich bei jedem professionell dargebotenen Song bemerkbar.

Dann betrat mit „Thunderflowers“ eine noch recht junge Band die Bühne. Viele Zuschauer drängten vor die Bühne um zu Songs wie „Denkmal“ von Wir sind Helden oder „Sex on Fire“ von Kings of Leon abzufeiern. Die Dynamik der Sängerin Elisa Caci sprang auf das Publikum über und viele bezeichneten den Auftritt als Highlight des Abends.

Den Abschluss machten „Mymidion Creed“. Sie gelten als Ikonen des Heavy Metal in Biberach. Die Eigenkompositionen sorgten dafür, dass viele Zuschauer das RIBolaus Festival bis zum Schluss verfolgten und es sichtlich genossen endlich wieder zusammen ein Live-Konzert zu erleben.

Die RIB (Rock-Initiative-Biberach) dankt allen die dafür gesorgt haben, dass der Abend so wunderbar verlaufen ist.