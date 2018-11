Rückschlag für TG Biberach II in Ulm

Die TG Biberach II hat in der Schach-Landesliga beim Post-SV Ulm mit 3:5 verloren. Damit muss die TG II als Tabellensiebter nun den Blick nach unten richten.

Gegen die Ulmer fehlten der TG II etliche Stammkräfte. Dafür konnte Dirk Schindler reaktiviert werden und auch Eugen Röttinger sprang ein. Die TG II ging zunächst in Führung, Vadim Reimche gewann das Spitzenbrett kampflos. An Brett acht fand Richard Winter nie ins Spiel und verlor. Joachim Rothmund spielte seinen Gegner am dritten Brett schwindlig und brachte die Biberacher wieder in Führung. Kurz darauf musste jedoch Herbert Haberbosch Brett sechs verloren geben. Röttinger baute am siebten Brett zunächst Druck auf, doch dann wendete sich das Blatt und er musste eine Niederlage einstecken. Damit lag Biberach II erstmals zurück.

Mit starker Offensivleistung hatte sich Frank Zessin parallel dazu einen großen Vorteil erspielt, doch sein Gegner fand in die Partie zurück und behielt schlussendlich an Brett fünf die Oberhand zum 4:2 für Ulm. Daniel Behringer ließ sich davon nicht entmutigen. Er wendete seine Partie und gewann mit einem trickreichen Mattangriff das vierte Brett. Damit fiel die Entscheidung an Brett zwei. Dort hatte sich Schindler im Mittelspiel verrechnet und war positionell massiv in Nachteil geraten. Er rettete sich aber noch in ein Endspiel. Mehr als ein Remis wäre aber nicht mehr möglich gewesen und als die Versuche, eine Festung zu bauen, scheiterten, stand die 3:5-Niederlage der Biberacher fest.