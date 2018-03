Rückschläge für Wain, Schwendi und Berkheim

Der SV Sulmetingen sucht in der Fußball-Bezirksliga Riß weiterhin nach der Form der Vorrunde, gegen Gutenzell kam der SVS nicht über ein 1:1 hinaus. Deutlich besser in Schuss ist der SV Dettingen, der seine erste Partie in Schwendi klar mit 4:1 gewann. Schlusslicht Wain unterlag im Kellerderby in Alberweiler deutlich mit 0:3 und geht ganz schweren Zeiten entgegen. Der BSC Berkheim unterlag trotz einer 2:0-Führung dem TSV Rot/Rot.

SV Sulmetingen – VfB Gutenzell 1:1 (0:0). Die Gastgeber konnten auch gegen den VfB nicht an die Verfassung der Hinrunde anknüpfen und kamen in einer schwachen Partie nicht über ein 1:1 hinaus. Die Heim-elf gestaltete die erste Hälfte leicht überlegen, ohne zu zwingenden Chancen zu kommen. VfB-Spielertrainer Florian Walker (60.) wuchtete mit einem identischem Treffer vom Hinrundenspiel eine Ecke per Kopf zum 0:1 über die Linie. Dem kurz zuvor eingewechselte Yannick Werz (70.) gelang mit einem Heber das 1:1. In der Schlussphase spielte die überlegene Heimelf ihre Angriffe nicht sauber zu Ende.

SV Baltringen – SV Eberhardzell 0:0. Wie schon in der Hinserie trennten sich die Teams mit einem torlosen Remis. Auf dem an und für sich gut bespielbarem Platz sahen die Zuschauer in Baltringen nur viel Kampf, Mittelfeldgeplänkel und so gut wie gar keine torreifen Szenen im Strafraum. Die besten Aktionen hatten beide Teams noch mit Distanzschüssen, die aber nichts einbrachten. Die Gäste verdienten sich den für sie wichtigen Punkt im Abstiegskampf redlich, während beim SVB nach wie vor im Offensivbereich die größte Baustelle zu verzeichnen ist.

BSC Berkheim – TSV Rot/Rot 2:3 (2:1). Zu einem Zeitpunkt, als Rots Angreifer Benjam Friedrich an der Seitenlinie behandelt wurde, gelang BSC-Stürmer Markus Bufler (15.) auf Rückpass von Mike Schlander das 1:0. Marco Schiebel (26.) wuchtete einen Freistoß von Bufler per Kopf zum 2:0 ein. Frank Martin (43., 59.) war zunächst mit einem Tor aus 20 Metern zum 1:2 erfolgreich und nutzte dann die fehlende Zuordnung in der BSC-Abwehr zum 2:2 aus. BSC-Spielertrainer Phiipp Birk-Braun traf nach einer guten Stunde per Freistoß nur Aluminium, im Gegenzug nutzte Alexander Mensch (65.) freistehend eine Flanke zum 2:3. Sowohl die Gäste wie auch der BSC hatten noch Aluminiumtreffer zu verzeichnen.

SV Steinhausen – SV Reinstetten 0:0. Beide Teams liefen in der Anfangsphase den Gegner sehr früh an und legten ein hohes Tempo vor. Tobias Rothenbacher (8.) hatte für die Gastgeber eine gute Möglichkeit, scheiterte aber am aufmerksamen Gästekeeper Gertler. Bis zur Pause verflachte die Partie etwas, die ersten 20 Minuten nach dem Wechsel gehörten eindeutig den Gästen, die aber mehrmals am sehr guten SVS-Keeper Simon Gerner scheiterten. Fabian Pfender hatte nach einer Ecke einen Treffer auf dem Fuß, in der etwas aufgeheizten Schlussphase ging der Spielfluss bei beiden Teams etwas verloren. Bes.Vork.: Rote Karte für Robin Kammerlander (SVR, 70.).

SF Schwendi – SV Dettingen 1:4 (0:4). Die Gäste spielten geradlinig nach vorne und kamen durch Jochen Kern (9.) per Kopf früh zum 0:1. Die Heimelf hatte bei guten Möglichkeiten nicht die nötige Ruhe, weit-aus besser machten das die Gäste. Jörg Redle (39.) gelang nach einem guten Zuspiel in die Spitze das 0:2. Marcus Hermann (42.) erlief kurz darauf einen langen Ball und schob zum 0:3 ein, ehe SVD-Abwehrchef Steffen Zott (45.) per Kopfball sogar noch das 0:4 machte. Die Gäste nahmen nach dem Wechsel das Tempo etwas aus dem Spiel. Das 1:4 durch Tobias Mayr (76.) mit einem an ihm selbst verwirkten Foulelfmeter war lediglich noch Ergebniskosmetik.

Olympia Laupheim II – TSV Kirchberg 0:1 (0:0). Die Gastgeber traten mit einer blutjungen Mannschaft an und mussten am Ende gegen die cleveren Gäste Lehrgeld bezahlen. In der etwas zerfahrenen Partie entstanden für beide Teams vor der Pause nur Torchancen nach jeweiligen Fehlern in der Abwehr des Gegners. Den spielentscheidenden Treffer setzte Gästestürmer Daniel Kohler (62.), der mit Tempo in den Strafraum eindrang und zum 0:1 traf. Zwei weitere sehr gute Gästechancen vereitelte Laupheims Keeper Thomas Zak.

SV Alberweiler – TSV Wain 3:0 (1:0). Ein Freistoß-Aufsetzer von Timo Bailer (1.) brachte die frühe Führung für den SVA und die nötige Sicherheit ins Spiel. Die Gäste erzwangen im Laufe der ersten Hälfte dann eine offene Partie und hatten wie der SVA durch Stefan Graf Chancen auf einen Treffer. Nach dem Wechsel setzte die Heimelf zum richtigen Zeitpunkt die entscheidenden Tore. Stefan Graf (64.) nutzte ein gutes Zuspiel von Kai Guggenmoser zum 2:0 und Matthias Bopp (71.) nutzte einen Abpraller nach vorangegangenem Freistoß von Guggenmoser an das Tordreieck zum 3:0.