Räumdienste sind wegen Schneefalls im Dauereinsatz

Da kommt einiges vom Himmel herunter: Der Neuschnee hat im Landkreis Biberach am Donnerstagmorgen für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Auf den verschneiten oder mit Schneematsch bedeckten Straßen ging es teilweise nur langsam voran. Ein Überblick:

Auf der B30 hat sich gegen 8.43 Uhr eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug überschlagen, wie die Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm, Claudia Kappeler, auf SZ-Nachfrage bestätigte. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Ausfahrt Laupheim-Süd in Fahrtrichtung Ulm. Wie schwer die Frau verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Das Auto ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden.

Auto kracht in Sprinter

Auch bei Mittelbiberach kam es am Donnerstagmorgen wetterbedingt zu einem Unfall. Ein Auto krachte zwischen Reute und Mittelbiberach in einen Sprinter. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Biberacher Winterdienst kommt gut voran

Der Biberacher Winterdienst ist seit den frühen Morgenstunden unterwegs, um die Straßen zu räumen. Zwischen zehn und zwölf Fahrzeuge halten wichtige Strecken im Stadtgebiet frei. „Wir haben mit dem Räumen und Streuen um 3.30 Uhr begonnen“, berichtet Markus Dobler vom städtischen Baubetriebshof. Bislang habe es keine Probleme gegeben, Reklamationen blieben aus: „Die Menschen haben sich gut an die winterlichen Verhältnisse angepasst.“

Der Räumdienst befreite am Donnerstagvormittag auch den Marktplatz in Biberach vom Schnee. (Foto: Daniel Häfele)

Bis 22 Uhr sind die Mitarbeiter des Baubetriebshofs mit den Räumfahrzeugen im Stadtgebiet unterwegs. Laut Dobler soll sich der Schneefall im Lauf des Abends beruhigen. Allerdings soll es dann kälter werden. Für den Winterdienst bedeutet dies, die Straßen weiterhin frei zu halten und gut zu streuen, um allzu heftige Schlitterpartien für Verkehrsteilnehmer zu vermeiden.

Seit 2.30 Uhr sind die Straßenmeistereien des Landkreises mit Sitz in Biberach, Laupheim, Riedlingen und Ochsenhausen im Volleinsatz. „Besondere Vorkomnisse sind uns bislang nicht bekannt“, so der Sprecher des Landratsamts Bernd Schwarzendorfer. 35 Fahrzeuge und 80 Mitarbeiter sind voraussichtlich noch bis 22 Uhr ununterbrochen unterwegs. „Wir haben noch ausreichend Salz“, erläutert Schwarzendorfer. Damit das auch so bleibt, haben die Verantwortlichen 2000 Tonnen Streusalz nachbestellt. Die Lieferung soll in den kommenden Tagen eintreffen.

Schneefall hält weiter an

Der Deutsche Wetterdienst geht davon aus, dass es den ganzen Donnerstag über im Landkreis Biberach weiter schneien wird. Es ist mit Schneemengen von fünf bis zehn Zentimeter zu rechnen. In Staulagen können um die 15 Zentimeter erreicht werden. Vebreitet ist es glatt, weil die Temperaturen im Minusbereich liegen.

Auf den schneebedeckten Straßen in Biberach ging es langsamer als sonst voran. (Foto: Daniel Häfele)

Aktuelle Unwetter-Gefahren

Mehr entdecken: Schnee sorgt für Stillstand auf den Straßen