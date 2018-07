Räuber verabschieden Lorenz Gnandt

Lorenz Gnandt ist fast vierzig Jahre lang als Mitarbeiter des städtischen Bauhofs für das Lagerleben zuständig gewesen und hatte nun an Bauernschützen seinen letzten Einsatz, bevor er im Herbst in den Ruhestand tritt. Speziell der Räuberbande des Schwarzen Veri ist er über die vielen Jahre ans Herz gewachsen. Aus diesem Anlass und aus Dank verlieh ihm die Gruppe im Lagerleben die Ehrenräuberschaft. Ganz auf das Lagerleben verzichten muss er auch in Zukunft nicht. Das überreichte Räuber-Vesperbrettle sichert Lorenz Gnandt auch für die kommenden Jahre einen ungefährdeten Besuch im Räuberlager.