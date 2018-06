Räte wollen Werbestelen für Geschäfte in Nebenlagen

Die Stadt will 2018 an stark von Fußgängern frequentierten Bereichen Werbestelen aufstellen, die auf Geschäfte in den Nebenlagen hinweisen. Dies hat der Bauausschuss des Gemeinderats beschlossen. Angeregt wurde von den Stadträten, dass nicht die Geschäfte selbst, sondern die Stadt Stelen, Werbeschilder und deren Wartung bezahlen soll. Außerdem wurde vorgeschlagen, die Schilder größer als 19 mal 7 Zentimeter zu machen, wie von der Verwaltung beantragt.

Hintergrund für die Umsetzung des Stelenkonzepts ist die Tatsache, dass der Gemeinderat kürzlich eine sogenannte Sondernutzungssatzung beschlossen hat (SZ berichtete). Sie ermöglicht das Aufstellen von Werbeschildern künftig nur noch direkt vor dem jeweiligen Geschäft. Händler, die ihren Laden in einer Nebenstraße haben, dürfen dann beispielsweise nicht mehr auf dem besser frequentierten Marktplatz dafür werben.

Um diesen Nachteil auszugleichen, sollen in der Innenstadt nun zehn beleuchtete Werbestelen aufgestellt werden, die auf touristische Attraktionen, aber auch auf Geschäfte hinweisen, sofern der jeweilige Händler dies wünscht. Auf jeder Stele gibt es nach jetzigen Berechnungen Platz für 16 Werbeflächen im Format 19 mal 7 Zentimeter. Somit könnten insgesamt 160 Geschäfte auf sich aufmerksam machen. Das entsprechende Konzept wurde bereits 2007 von der Stadtverwaltung mit der Biberacher Firma Slogdesign in Abstimmung mit der Werbegemeinschaft entwickelt. Damals gab es keine Einigung über die Finanzierung. Auch 2014 scheiterte ein zweiter Anlauf, weil es nicht genügend Interesse von Händlerseite gab. Nun soll es im Zuge der Sondernutzungssatzung den dritten Versuch geben, das Stelenkonzept umzusetzen. Geplant ist dies für 2018. Als Kosten wurden für die Stelen 2014 etwa 31 000 Euro veranschlagt, pro Werbeschild etwa 300 Euro und 700 Euro für die jährliche Wartung aller Stelen.

Die CDU stimme dem grundsätzlich zu, sagte Hubert Hagel. Seine Fraktion wünsche sich aber größere Werbeflächen pro Geschäft sowie verschiedene Variationen, wie die Stelen aussehen könnten. Hagel regte außerdem an, dass die Stadt die Kosten für die Erstausstattung der Stelen übernehmen könnte.

Stadt soll alles bezahlen

Die Stadt sei nach Verabschiedung der Sondernutzungssatzung in der Pflicht, im Sinne der Gleichberechtigung etwas für die Händler in den Nebenlagen zu tun, sagte Gabriele Kübler (SPD). Auch ihre Fraktion sei dafür, dass die Stadt deshalb die kompletten Kosten für die Stelen und auch deren Wartung übernehme. Das Ganze sei eine „hervorragende Stadtmarketingsache“, so Kübler.

„Die Finanzierung muss erst einmal von der Stadt kommen“, sagte auch Flavia Gutermann (Freie Wähler). Außerdem müssten die Werbeschilder ausreichend groß sein, damit sie für die Geschäftsinhaber interessant und für die Kunden sichtbar seien.

Alfred Braig (FDP) betonte, dass Einzelhändler und deren Interessenvertreter an der Gestaltung und Auswahl der Stelen beteiligt werden müssten: „Eine Werbefläche von 19 mal 7 Zentimetern ist ein Witz!“

Baubürgermeister Christian Kuhlmann sagte zu, dass mit den potenziellen Nutzern der Werbestelen ein Konzept entwickelt werde samt eines Finanzierungsmodells. Beides werde dann dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt.