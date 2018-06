Quiz: 10 Zitate – Wer hat’s gesagt?

Bei der Podiumsdiskussion der „Schwäbischen Zeitung“ zur Bundestagswahl in Ummendorf sind viele Zitate gefallen. Schwäbische.de hat zehn davon ausgewählt und jetzt sind Sie an der Reihe: Welcher Bundestagskandidat hat was gesagt? Raten Sie bei unserem Quiz mit.

Bei der Podiumsdiskussionen waren folgende Kandidaten für den Wahlkreis Biberach anwesend: Josef Rief (CDU), Martin Gerster (SPD), Tim Hundertmark (FDP), Anja Reinalter (Bündnis90/Die Grünen), Matthias Stiel (AfD) und Raph Heidenreich (Die Linke).

10 Zitate - wer hat's gesagt?