Quintett macht den Auftakt der Herbstsaison

Mit fünf bekannten Künstlern hat der Biberacher Jazzclub die Herbstsaison im Jazzkeller der Bruno-Frey-Musikschule eröffnet.

Die Band Gees’s Back beat Jazz (GBBJ), mit drei baden-württembergischen Jazzpreisträgern und Gee Hye Lee, der preisgekrönten koreanischen Jazzpianistin, Alexander Kuhn am Saxophon und Sebastian Schuster am Kontrabass, beeindruckte das anspruchsvolle Publikum. Auch Peter Lübke, Ex-Drummer von Udo Jürgens sowie Frank Kuruc, renommierter Professor für Jazzgitarre an der Musikhochschule Mannheim, sorgten auf der Bühne für Abwechslung.

Zahlreiche Musiker aus der Region hatten sich bei dem Jazzkonzert zusammengefunden und nutzen die Pausen für Gespräche mit ihren Kollegen. Druckvoll und atmosphärisch dicht begann das Quintett mit dem „Gee-Song“, gefolgt von „Soul of Seoul“ und „Korea, here we come“.

Die neuesten Eigenkompositionen von Gee Hye Lees deckten gleichwohl eine immense stilistische Bandbreite ab und spiegelten die heterogenen kulturellen Wurzeln der Bandmitglieder wieder.

Die persönliche Note der Bandmitglieder zeigte sich insbesondere in den improvisierten Teilen. Weitgespannte Soloimprovisationen ermöglichten freizügige Einblicke in Herz und Seele der Musiker.

Neckische Dialog-Improvisationen – besonders zwischen Gitarre und Saxophon – boten kurzweilige Unterhaltung mit rhetorischen Qualitäten. In ständig zunehmender emotionaler Verdichtung erwiesen sich gezielt eingesetzte, kollektive Improvisationen als effektvolle Kulminationspunkte, die es schafften, die Zuhörer zum Klatschen und Tanzen zu animieren.

Mit weiteren Kompositionen, unter anderem auch aus der Feder von Alexander Kuhn und Frank Kuruc, erweiterte sich die stilistische Vielfalt. Lyrisch balladenhafte, verträumte Stücke wechselten mit blues- und rockaffinen Grooves und einprägsamen, plastischen Melodien.

Besonders eindrucksvoll entfaltete sich dabei eine Komposition von Frank Kuruc: Eine rhythmische Variationsform, durchsetzt mit zahlreichen Spannungspausen, in wechselndem Unisono. Die Jazzkünstler beeindruckten das Publikum mit ihrer Live-Musik und beendeten den Abend mit eindrucksvollen Klängen.