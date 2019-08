Quartett will weiße Weste wahren

Die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen und der FV Rot bei Laupheim sind in der Fußball-Kreisliga B II weiter ohne Punktverlust und gehen mit breiter Brust in den dritten Spieltag. Dies dürfte auch Meisterschaftsmitfavorit Türkspor Biberach nach dem erfolgreichen Saisonauftakt tun.

Eröffnet wird der Spieltag am Freitag um 19 Uhr mit der Partie Türkspor Biberach gegen die SF Sießen. Am ersten Spieltag hatten die Biberacher noch spielfrei. Vor Wochenfrist bestätigten sie mit einem 5:2-Sieg ihre Meisterschafts-Mitfavoritenrolle. Sießen steht noch mit null Punkten da und wird entsprechend motiviert in die Auswärtspartie gehen.

Weiter geht es am Sonntag um 11.30 Uhr mit der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III gegen die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen. Erlenmoos/Ochsenhausen III knöpfte Schwendi II am vergangenen Spieltag ein 1:1 ab und fuhr so seinen ersten Punkt in dieser Saison ein. Schemmerhofen/Ingerkingen geht mit zwei souveränen Siegen im Rücken als Favorit in die Partie in Ochsenhausen.

Um 14.15 Uhr empfängt die SGM Muttensweiler/Hochdorf II den FC Inter Laupheim. Beide Mannschaften haben bislang noch keinen Punktgewinn verzeichnen können. Die Laupheimer haben bisher das schlechteste Torverhältnis und werden wohl versuchen, beim Spiel in Muttensweiler die rote Laterne mit allen Mitteln weiterzureichen.

Das Spiel SV Fischbach gegen den SGM Reinstetten/Hürbel beginnt, wie alle restlichen Sonntagsspiele, um 15 Uhr. In dieser Partie treffen zwei selbstbewusste Teams aufeinander. Fischbach geht nach einem 3:1-Sieg gestärkt ins Spiel. Die SGM hatte am vergangenen Wochenende spielfrei und hatte zuvor Inter Laupheim am ersten Spieltag mit 6:0 vom Platz gefegt.

Der FV Rot bei Laupheim empfängt die SF Schwendi II. Die Roter werden als Mitfavorit auf den Titel gehandelt und werden dieser Rolle bisher gerecht. Mit zwei souveränen Siegen im Rücken trifft der FVR nun auf Schwendi II. Die SF II wollen am Ende der Saison unter den ersten fünf der Tabelle sein und steuern mit einem Sieg und einem Remis bisher gut auf dieses Ziel zu. Der SV Rissegg trifft auf den SV Baustetten II. Beide Teams stehen mit drei Punkten bislang im Tabellenmittelfeld. Der SVB II kassierte am vergangenen Spieltag eine 0:6-Klatsche und will Wiedergutmachung leisten. Die Rißegger hingegen gehen mit einem 1:0-Sieg gegen Sießen im Hinterkopf in die Partie.