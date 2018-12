Quartett gewinnt jeweils vier Titel bei TG-Vereinsmeisterschaften

42 Schwimmsportler sind bei den Vereinsmeisterschaften der TG Biberach angetreten. Dabei wurden 51 Goldmedaillen aus dem Wasser gefischt.

Jeweils vier Goldene gingen an Noemi Köhle (2010), Lilian Konradi (2008), Leticia Schäfer (2007) und Tom Groner (2007). Dreimal auf dem ersten Platz landeten Leo Schreiber (2012), Marie Stütz (2011), David Strub (2011), Laurin Gürntke (2009) und Matthias Bendel (1996). Jeweils zweimal auf dem obersten Podestplatz standen Mona Würstle (2012), Jakob Geiser (2010), Anne Schilling (2009) und Jasmin Moll (1999).

Besonderen Spaß hatten die Sportler laut Pressemitteilung beim „Schätzschwimmen“. Hierbei sollten 25 Meter möglichst in 33,33 Sekunden geschwommen werden. Manche planschten wie Ertrinkende, andere glitten fast bewegungslos durch das Wasser. In dieser Disziplin gewann Daniel Ribitsch (2006), der es schafft die 25 Meter in 33,37 Sekunden zurückzulegen.

Ein weiterer Höhepunkt war die 4 x 50-m-Staffel der Schnellsten gegen Matthias Bendel, der die 4 x 50 Meter als Einzelstarter zurücklegte und souverän gewann. Laut wurde es bei den sehr ausgeglichenen Staffelrennen, da das Publikum begeistert anfeuerte. Viele TG-Sportler erreichten bei den Wettkämpfen auch neue persönliche Bestzeiten.