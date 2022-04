Qualipass: Persönliche Visitenkarte bei der Bewerbung

Weitere Informationen gibt es im Kreisjugendreferat bei Jessica Branz unter Telefon 07351/52-7676 oder per E-Mail an jessica.branz@biberach.de

Das Kreisjugendreferat hat im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Qualipass-Dokumentenmappen an interessierte Jugendliche, Vereine und Schulen im Landkreis Biberach ausgegeben. 50 Qualipässe kann jede Schule im Landkreis pro Jahr kostenlos bekommen.

Landrat Heiko Schmid freut sich, dass das Angebot rege angenommen wird: „Mit dem Qualipass geben wir den Jugendlichen nicht nur Informationen für den Berufsstart an die Hand, sondern unterstützen diese bei der Berufsfindung. So können wir die Jugendlichen motivieren und eine Hilfestellung zur Berufsorientierung geben.“ Dies ermöglicht die Förderung der Kreissparkasse Biberach, die jedes Jahr die Finanzierung von 600 Qualipass-Dokumentenmappen übernimmt und damit das außerschulische und ehrenamtliche Engagement von Kindern und Jugendlichen fördert. „Sehr gerne unterstützen wir weiterhin, dass gesellschaftliches Engagement und persönliche Kompetenzen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einer Mappe zusammengeführt werden. Der Qualipass ist ein wichtiger Baustein, der die Leistungen berücksichtigt, die im späteren Berufsleben eine ebenso zentrale Rolle spielen wie andere Zeugnisse auch“, so Martin Bücher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse.

Ziele und Bestandteile des Qualipasses

Ziel dieser Mappe ist es, Kompetenzen festzuhalten, die durch ehrenamtliches Engagement in Schule, Verein, Gemeinwesen aber auch durch Projekte, Kurse, Auslandsaufenthalte, Praktika oder Weiterbildungsangebote erworben werden. Zudem befinden sich Informationen zum Berufsstart und Internetadressen zur Hilfe bei der Berufswahl im Qualipass. Jugendliche sollen motiviert werden, sich mit ihren Aktivitäten und ihrem Engagement auseinanderzusetzen. Des Weiteren sollen die einzelnen Nachweise bei Bewerbungen eine persönliche Visitenkarte sein. So können bereits die Bewerbungsunterlagen deutlich machen, dass der Jugendliche weit mehr als gute Noten vorzuweisen hat. Der Qualipass soll zudem zu einer Kultur der Anerkennung vielfältiger Lernorte und Praxisleistungen beitragen und somit auch ein gewisses „Dankeschön“ für ehrenamtliche Tätigkeit darstellen.