Punktsammlung für Altkleider in Biberach fortgeführt

Die Arbeitsgemeinschaft Missions- und Entwicklungshilfe als Organisatoren der Sammlung für die Aktion Hoffnung nehmen im Herbst wieder die Kleider- und Papiersammlung für die Sammelzentrale Aktion Hoffnung Laupheim vor. Die gespendeten Kleider werden in der Sammelzentrale in Laupheim sortiert und kommen vor allem Menschen in Lateinamerika, Afrika und Osteuropa zugute. Abgegebene, sehr gut erhaltene Kleidung wird in Secondhand-Läden wie in Biberach im „Trag’s weiter“ in der Bürgerturmstraße verkauft. Die Erlöse dienen unter anderem dazu, den Transport der Hilfsgüterversendungen zu finanzieren. Nicht brauchbare Kleidung wird als Recycelt-Ware an den Handel verkauft oder muss kostenpflichtig entsorgt werden, was die Erlöse schmälert. Gesellschaftliche Entwicklungen machen vor der Organisation der Sammlung nicht halt. So wird es auch diesmal nicht möglich sein, das Stadtgebiet von Biberach ganzflächig abzufahren, um Spenden einzusammeln. Es wird Punktsammlungen geben. Dies bedeutet, dass von Montag, 19. September, bis Freitag, 23. September, Kleiderspenden tagsüber schräg gegenüber dem Pfarrbüro Hl. Dreifaltigkeit in einer gekennzeichneten Garage (Ecke Klockhstraße / Pflummernstraße) und in St. Josef im Schuppen beim Innenhof des Gemeindehauses St. Josef, Birkendorfer Str 6, täglich von 17 bis 19 Uhr abgegeben werden können. Am Samstag, 24. September, besteht die Möglichkeit, die Kleider- und Papierspenden vormittags auf dem ehemaligen Freibad-Parkplatz abzugeben. In Einzelfällen können die Spenden am Samstag von 9 bis 12 Uhr noch abgeholt werden. Anmeldungen sind unter Telefon 0175/11 78 158 erforderlich.