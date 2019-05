Punkteteilung ohne Wert

Der FV Biberach hat dem FC Leutkirch durch ein 2:2 (0:1) einen Großteil an Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga genommen. Durch den späten Ausgleich verringerten sich die Chancen der Allgäuer, nicht abzusteigen, auf ein Minimum. Für Biberach ist allerdings auch der zweite Relegationsplatz in weitere Ferne gerückt.

Die Zwei spielte an diesem verregneten Mittwochabend in Leutkirch die Hauptrolle. 2:2 lautete das Endergebnis vor 222 Zuschauern im Stadion am Öschweg. Zweimal ging der Gastgeber in Führung, zweimal konnte der FV Biberach ausgleichen. Zwei Spieltage sind noch zu spielen. Bei beiden Teams traf ein Spieler zwei Mal. Und am Ende hatten zwei Trainer kaum Grund zur Freude. Vor allem Bruno Müller, Trainer des FC Leutkirch nicht. Schuld daran war der 2:2-Ausgleich der Biberacher in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Aber nicht das Tor an sich, sondern die Entstehung hatte den Trainer fast zur Weißglut gebracht. „Wie kann man bei diesem Spielstand in der letzten Minute einen Querpass in den eigenen Strafraum spielen“, fragte er immer wieder. Antworten auf das Warum werden aber auch dem Trainer vermutlich verborgen bleiben. Simon Macht, der von dem Querschläger profitierte und den Ball Torschütze Treske servierte, interessierte die Antwort überhaupt nicht.

Auch nicht Biberachs Übungsleiter Dietmar Hatzing: „Nach einer sehr schwachen ersten Halbzeit, haben wir uns nach der Pause gesteigert und uns Gott sei Dank am Ende noch belohnt.“ Zufrieden war Hatzing aber nicht. Wie schon gegen Oberzell gab es auch in diesem Nachholspiel zu viele Abspielfehler seiner Mannschaft. So beim Führungstreffer des FCL durch Malick Dambel, der von einem Ballverlust von Andreas Wonschick profitierte. Biberachs Kapitän musste zur Halbzeit auch draußen bleiben und wurde durch Johannes Fuchs ersetzt. „Wir sind leider schwer in die Gänge gekommen, haben aber Moral bewiesen und noch einen Punkt mitgenommen“, fasste Fuchs zusammen. Mehr war aber auch nicht beim FV Biberach. Der Abstiegskandidat aus Leutkirch war in Durchgang eins die bessere Mannschaft und hatte durch Michael Koch (19.) und insbesondere Can Bozuglu (23.) die klareren Chancen. Das 1:0 zur Pause war hochverdient für den FC Leutkirch.

Biberach hatte offensichtlich eine Kabinenpredigt seines Trainers gehört, denn von Minute 46 bis 53 gab es so viele Chancen wie in der gesamten ersten Halbzeit nicht. Treske verwertete die vierte zum Ausgleich. Nur sieben Minuten später führte Leutkirch aber wieder. Diesmal vertändelte Oliver Remke den Ball und Dambel war erneut erfolgreich. „Zum Haareraufen“, befand Hatzing. Biberach rannte nun an, Leutkirch verteidigte bis auf die letzte Szene geschickt. „Wir müssen nun gegen Kißlegg und in Ochsenhausen gewinnen und sehen was dabei herauskommt“, haderte Bruno Müller immer noch mit dem späten Gegentor. Hatzing dagegen hat die 60 Punkte im Blick, die sollen nun am Samstag in Altheim fällig werden. „Dann haben wir zum Schluss noch den Meister aus Berg zu Gast und wollen Spaß haben“, freute sich ein völlig durchnässter Biberacher Trainer auf den Saisonabschluss an Pfingsten.