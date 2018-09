Punkteteilung im Verfolgerduell

Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren bleibt nach dem 5:2 Sieg am siebten Spieltag in Schwendi in der Fußball-Kreisliga B II weiter verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Im Verfolgerduell teilten sich Rot und der SV Rissegg die Punkte. Die Partie Hochdorf gegen Sießen findet erst am 3. Oktober um 15 Uhr statt

SF Schwendi II – SGM Attenweiler/Oggelsbeuren 2:5 (0:2). Der Gastgeber konnte die Anfangsphase ausgeglichen gestalten, geriet aber danach durch zwei individuelle Fehler mit 0:2 in Rückstand. Der Tabellenführer versäumte es, den Vorsprung durch zwei Lattentreffer bis zur Pause weiter auszubauen. Das gleiche Bild nach dem Wechsel, die SFS II verkürzten auf 1:2 und waren dem Ausgleich nahe. Doch der clever agierende Gast machte durch zwei Kontertore den Sack vorzeitig zu. Tore: 0:1 Lukas Weller (10.), 0:2 Christian Altenschmidt (25.), 1:2 Michael Marquardt (62.), 1:3, 1:4 Thomas Wanner (66., 69.), 1:5 Eigentor (78.), 2:5 Lukas Teufel (88.). Res.: 2:4.

FV Rot – SV Rissegg 2:2 (2:1). Der Gast, der sich als erwartet stark erwies, entführte dank einer kämpferisch geschlossenen Mannschaftsleistung einen Punkt. Rot war über weite Strecken des Verfolgerduells optisch überlegen, zeigte aber im Abschuss eklatante Schwächen. Tore: 1:0 Alexander Thanner (26.), 1:1 Kevin Kästle (32.), 2:1 Lukas Miller (42.), 2:2 Marvin Jehle (48.). Bes. Vor.: Gelb-Rot für Leon Rodic (88./SVR). Res.: Absage wegen Spielermangels beim SVR.

SV Ellwangen – SGM Reinstetten/Hürbel 3:1 (1:1). Das Geschehen spielte sich zumeist vor dem Tor der defensiv eingestellten und auf Konter lauernden Gäste ab. Ein Doppelpack von Andreas Paulus brachte den SVE auf die Siegesstraße. Tore: 0:1 Nicolas Wiedmann (38.), 1:1 Eigentor (42.), 2:1, 3:1 Andreas Paulus (60., 66). Res.: 0:5.

SGM Schemmerhofen/Ingerkingen – SV Fischbach 3:0 (2:0). Die Heimelf ließ den Gegner nicht ins Spiel kommen und kam so zu einem ungefährdeten Sieg. Mit dem vierten Dreier in Folge scheint die SGM gut gerüstet zu sein für das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer am nächsten Sonntag in Attenweiler. Tore: 1:0 Martin Wenger (26./FE), 2:0 Marco Walter (32.), 3:0 Max Maurer (85.).

SV Orsenhausen – FC Inter Laupheim 2:4 (1:3). Inter nutzte seine Chancen konsequent zu einer 3:1 Halbzeitführung aus. Die Hausherren scheiterten ein Mal an der Latte. Der SVO drängte nach den 3:2 vergeblich auf den Ausgleich. Ein Tor kurz vor dem Abpfiff entschied die in Hälfte zwei völlig offene Partie endgültig zugunsten der Gäste. Tore: 0:1 Burak Cüskin (15.), 0:2 Andrija Puljiz (30.), 1:2 Klaus Steinle (34.) 1:3 Kankang Minteh (40.) 2:3 Philipp Grundgeir (65.), 2:4 Muhammed Özmen (90.).