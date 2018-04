Punkteteilung im Spitzenspiel

Der Tabellenführer SV Mittelbuch und der Verfolger SGM Altheim/Schemmerberg haben sich am 20. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B II die Punkte geteilt. Fischbach holte den zweiten Saisonsieg.

SV Mittelbuch – SGM Altheim/Schemmerberg 2:2 (1:2). Die zahlreichen Zuschauer kamen in Mittelbuch voll auf ihre Kosten, das Spitzenspiel wurde seinem Ruf gerecht. Auf hohem Niveau ging es bis zur Pause mit Chancen zu weiteren Toren auf beiden Seiten hin und her. Nach dem Wechsel drängte der Tabellenführer vehement, glich aus und war am Ende dem Siegtreffer näher. Tore: 0:1 Christoph Gaupp (13.), 1:1, 2:2 Roland Stamler (15., 76. FE), 1:2 Patrick Gaupp (42.). Res.: 2:3.

FV Rot – SF Sießen 5:2 (3:2). Obwohl der FV-Sieg am Ende deutlich ausfiel, taten sich die Platzherren lange Zeit schwer, sich gegen einen gut organisierten Gegner durchzusetzen. Tore: 1:0 Lukas Puppe (3.), 1:1 Marius Egger (8.), 1:2 Nicolai Ertle (18.), 2:2, 3:2 Alexander Thanner (21. FE, 43.), 4:2 Martin Ogorek (66.), 5:2 Jonas Heiter (81.). Res.: 2:2.

SV Ellwangen – TSV Attenweiler 2:0 (0:0). Der SVE hätte gegen defensiv eingestellte und nur durch sporadische Konter gefährliche Gäste die Weichen zum Sieg bereits früher stellen können. Tore: 1:0 Sascha Wiest (50.), 2:0 Eryk Müller (65.). Bes. Vork.: SVE-Torwart Daniel Schelkle hält FE von Mario Wenger (85.). Res.: abgesagt wegen Spielermangels beim TSV.

SV Orsenhausen – SGM Schemmerhofen/Ingerkingen 1:3 (0:2). Der Gast entführte in einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel durch eine konsequente Chancenverwertung die Punkte. Tore: 0:1 Ralf Hauler (28.), 0:2 Johannes Rapp (40.), 1:2 Dominic Hörmann (78.), 1:3 Daniel Romer (84.). Bes. Vork.: Rot für Philipp Grundgeir (85., SVO) und Gelb-Rot für Ralf Hauler (90.+2, SGM). Res.: 2:1.

SGM Reinstetten II/Hürbel – SV Rissegg 1:2 (0:1). Die SGM ließ zu viele Chancen ungenutzt liegen, besser machten es die im Torabschluss effektiven Gäste. Tore: 0:1 Marvin Jehle (45.), 0:2 Michael Stelz (86.), 1:2 Nicolas Wiedmann (90.).

SF Schwendi II – TSV Hochdorf 3:1 (1:0). Die SFS II zeigten erneut ihre Stärken in der Abwehr, versäumten es aber, aus ihren Kontern noch mehr Kapital zu schlagen. Tore: 1:0 Maximilian Teufel (28.), 2:0, 3:1 Michael Lerch (50., 82.), 2:1 Markus Sonntag (56.). Res.: abgesagt wegen Spielermangels beim TSV.

SV Fischbach – SSV Biberach 2:1 (1:0). Da der SVF zahlreiche Chancen nicht in Tore ummünzen konnte, blieb das Kellerduell bis zum Abpfiff spannend. Ein verwandelter Foulelfmeter bescherte der Heimelf den zweiten Saisonsieg. Tore: 1:0 Nderim Bega (30.), 1:1 Leonard Sukatsch (48.), 2:1 Valentin Kliever (88. FE).