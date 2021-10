Kreisliga B II: Punkteteilung beim Gipfeltreffen

In der Fußball-Kreisliga B II hat es am neunten Spieltag beim Gipfeltreffen zwischen Türkspor Biberach und der SGM Tannheim/Aitrach eine Punkteteilung gegeben. Beide Teams bleiben in dieser Saison so weiter ungeschlagen.

Türkspor Biberach – SGM Tannheim/Aitrach 1:1 (0:0). Im Duell Erster gegen Zweiter kamen die zahlreichen Zuschauer voll auf ihre Kosten. Beide Torhüter, Fahri Cebeci und Tobias Schiele, stellten mehrfach ihre Klasse unter Beweis. Beim letzten Angriff fiel für den Tabellenführer noch der verdiente Ausgleichstreffer. Tore: 0:1 Niklas Villinger (52.), 1:1 Selman Ayan (90. +10). Bes. Vor.: Rot für Malik Cebeci, Halil Ayan (beide Türkspor) und Jens Fackler (SGM/alle 45. +2), Gelb-Rot für Sebastian Häfele (69./SGM). Tobias Schiele (SGM) hält Handelfmeter (72.). Res.: 1:3.

FV Rot – SV Baustetten II 2:1 (1:1). Zwei Teams auf Augenhöhe standen sich in Rot gegenüber. Dem Gastgeber gelang, nachdem kurz zuvor der SVB II einen Elfmeter verschoss, in einer Begegnung, wo ein Remis das richtige Endergebnis gewesen wäre, der glückliche Siegtreffer. Tore: 1:0 Alexander Thanner (23./FE), 1:1 Patrick Treder (39.), 2:1 Timo Dürr (69.). Bes. Vor.: FVR-Torwart Jonas Troll hält FE von Patrick Treder (65.). Res.: 5:3.

SF Schwendi II – SV Fischbach 5:1 (2:1). Der Gast konnte seine leichten Vorteile bis zur Pause nicht ummünzen. In Hälfte zwei übernahmen die SFS II die Initiative und kamen durch clever herausgespielte Tore zu einem Dreier. Tore: 1:0 Luca Letzgus (29.), 1:1 Tobi Schmid (32.), 2:1 Florian Zimmermann (37.), 3:1 Jonathan Pflaum (63.), 4:1, 5:1 Oliver Jöchle (75., 85./FE).

SGM Erlenmoos/Ochsenhausen II – SGM Reinstetten /Hürbel 1:1 (0:1). Der Gast verbuchte den besseren Start. Im zweiten Durchgang schafften die Platzherren rasch den Ausgleich. Das Derby endete mit einer gerechten Punkteteilung. Tore: 0:1 Simon Mohr (9.), 1:1 Shaqir Brojaj (47.).

SGM Sießen/Wain – FC Inter Laupheim 1:3 (0:0). Mit einem Doppelpack binnen vier Minuten brachte Halit Baykara die Gäste auf die Siegesstraße. Die SGM drängte nach dem 1:2 auf den Ausgleich und hatte Pech bei einem Pfostentreffer (80.). Tore: 0:1, 0:2 Halit Baykara (53., 56.), 1:2 Timo Kammerer (58./FE), 1:3 Halil Ciftci (90. +5). Bes. Vor.: Halit Baykara (64.) verschießt Foulelfmeter, Gelb-Rot für Halit Baykara (84.). Res.: 1:1.

TSG Achstetten II – SGM Rot/Haslach II 1:1 (1:0). Die TSG II versäumte es, nach dem 1:0 nachzulegen. Dies rächte sich schließlich noch. Tore: 1:0 Lucca Fundel (30.), 1:1 Nico Kiefer (85.). Bes. Vor.: Marco Pohl (TSG II) hält Handelfmeter (74.).