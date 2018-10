Publikum entlohnt Musikgenuss mit gut 1500 Euro an Spenden

Der Boehringer-Ingelheim-Chor Biberach hat in der St. Johannes Kirche im Jordanpark ein schönes Konzert gestaltet, um den Ausbau der Schule St. Franziskus in Ingerkingen finanziell zu unterstützen. Die 40 Sänger boten Überraschendes und brachten mehr als 1500 Euro zusammen.

Titel von Michael Jackson („Man in The Mirror“, „We Are The World“), Hubert von Goisern („Weit, weit weg“) oder den Beatles („Drive My Car“) würde man nicht unbedingt erwarten in der Kirche am Jordanbad. Und schon gar nicht die Toten Hosen mit „Tage wie diese“. Schon eher schon Gabriellas Song aus dem Film „Wie im Himmel“ oder „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Erstaunlich, was der Boehringer- Ingelheim-Chor Biberach sich für sein Benefizkonzert in der Kirche hat einfallen lassen. Chormitglieder moderierten die jazzigen oder poppigen Arrangements. Sie sprachen zwischen den Musikstücken von Brückenbauern, berichteten von traumatischen Misserfolgen im Musikunterricht der Schule und wie sie dennoch im Lauf der Zeit herausfanden: „Singen ist schön.“

Chorleiter Oliver Haux erklärte zu Beginn, dass der Erlös der Aktion „Schule St. Franziskus – wir bauen mit“ zugute kommen wird. Die Sonderschule in Ingerkingen, vor 40 Jahren von der St.-Elisabeth-Stiftung für 60 Kinder gebaut, wird mittlerweile von doppelt so vielen Kindern und Jugendlichen mit mehrfachen und komplexen Behinderungen besucht. Um die geeignete Lernumgebung zu schaffen, wird sie derzeit saniert und erweitert.

Dass auch Kinder mit Handicap schöne „Tage wie diese“ erleben, wünschen sich die Chormitglieder. Sie sangen mit großem Elan eine Adaption von Beethovens „Ode an die Freude“. Bei „Joyful, Joyful“ aus dem Film „Sister Act“ klatschte das Publikum in der voll besetzten Kirche mit. Nach zwei Zugaben dankte Bernhard Buck, Schulleiter aus Ingerkingen, für den „grandiosen Musikgenuss“. Er und zwei Schüler standen mit gelben Bauhelmen auf dem Kopf und Spendenkörben in der Hand an der Kirchentür. 1509 Euro legten die Zuhörer hinein.