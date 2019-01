Provisorium soll Platznot im Kindergarten zügig lindern

Ein zweistöckiger Pavillon soll die Platznot im Ringschnaiter Kindergarten zumindest vorübergehend lindern. Auf diese Lösung hat sich der Gemeinderat in der Sitzung am Montagabend verständigt. „Damit ist der geringste Bedarf des Kindergartens gedeckt“, sagte Baubürgermeister Christian Kuhlmann. „Dies gibt uns Zeit, eine dauerhafte Lösung zu finden.“ Ganz neu ist dieses Vorgehen nicht. So setzen die Verantwortlichen an der Birkendorf-Grundschule auf ein ähnliches Konzept.

Der Kindergarten Ringschnait braucht dringend Platz für eine fünfte Gruppe und weitere Räume. Das hatten Eltern mehrfach in der Vergangenheit deutlich gemacht. Mehrere bisher angedachte Lösungen für eine Erweiterung lassen sich laut Verwaltung aber nicht kurzfristig umsetzen. Deshalb soll schnellst möglich, spätestens bis zum Beginn des Kindergartenjahrs 2019/2020, ein Pavillon auf dem Platz vor dem Rathaus stehen.

255 Quadratmeter Nutzfläche

Vorteile dieses Standorts: Der Platz sei relativ problemlos herzurichten, biete eine direkte Anbindung an das Kindergartengrundstück und schränke andere Nutzungen am wenigsten ein, heißt es dazu in einer Sitzungsvorlage. Nach Kuhlmanns Ausführungen soll geprüft werden, ob ein Teil der dann fehlenden Parkplätze an anderen Stelle eingerichtet werden kann.

Der Pavillon verfügt über zwei Stockwerke. So ist im Erdgeschoss eine Kindergartengruppe samt Ruheraum vorgesehen. Küche mit Esszimmer, ein Bildungsraum sowie Räume fürs Personal und für die Büro- beziehungsweise Elternarbeit sind im Obergeschoss geplant. Insgesamt verfügt das Provisorium über eine Nutzfläche von 255 Quadratmetern. Wie beim Pavillon an der Birkendorf-Grundschule ist die Anlage so konzipiert, dass sie mit Stahlcontainer-Modulen errichtet werden kann. Die Bauweise möchte die Verwaltung jedoch offen ausschreiben, sodass auch eine Bauweise aus Holz möglich ist. An der Birkendorf-Grundschule behilft sich die Stadt ebenfalls vorübergehend mit einem Pavillon, bis sich 2020 klärt, wie es mit dem Schulstandort langfristig weitergeht.

Die Kosten für den Pavillon in Ringschnait betragen voraussichtlich 785 000 Euro, wobei noch nicht fest steht, ob dieser angemietet oder gekauft wird. Das möchte die Verwaltung später entscheiden. Zwischen vier und fünf Jahren soll dieses Provisorium Bestand haben, kündigte Kuhlmann an: „Parallel dazu werden wir gemeinsam mit den Bürgern nach einem Standort für den eigentlichen Erweiterungsbau suchen.“ Auf Nachfrage der Stadträtin Gabriele Kübler (SPD) sagte der Baubürgermeister, dass auch die Aufstockung des bestehenden Kindergartengebäudes eine Option ist.

Dauerhafte Lösung im Blick

Das Gremium befürwortete dieses Vorgehen einstimmig. „Seit mindestens zwei Jahren warten die Eltern darauf, dass hier etwas passiert“, sagte CDU-Stadtrat Otto Deeng. Großer Vorteil sei, dass die Kinder beim Wechseln der Gebäude keine Straße queren müssten. Wie der Bedarf an Parkplätzen gedeckt werden könne, dürfe nicht aus dem Blickfeld geraten. „Zeitnah müssen Vorschläge für eine dauerhafte Lösung ins Gremium kommen“, forderte Deeng und äußerte auch die Hoffnung, bei der Ausschreibung ein kostengünstigeres Ergebnis für den Pavillon erzielen zu können.

Für Kübler ist das Provisorium nach eigener Aussage der „erste Schritt zur Lösung des Problems“. Gerade die Arbeitsräume fürs Personal im Obergeschoss seien längst überfällig, so die Sozialdemokratin: „Wir sind gespannt, welche Alternativen für einen Neubau gefunden werden.“

Ulrich Heinkle (Freie Wähler) sagte: „Die Lösung ist nicht hübsch anzusehen, aber hübsch teuer.“ Jedoch eröffne diese einen Zeitraum für die Planungen mit den Bürgern, wie es weitergehen soll. Silvia Sonntag (Grüne) freute sich über die räumliche Entlastung am Kindergarten Ringschnait. Die FDP könne ebenfalls zustimmen und warte nun auf eine dauerhafte Lösung, sagte Alfred Braig.