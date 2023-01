ProKA veranstaltet Torwart-Online-Kongress

Die in Riedlingen beheimatete ProKeeper Akademie (ProKA) veranstaltet am 13. und 14. Januar den dritten internationalen Torwart-Online-Kongress (#Itok23). Bei dem Event haben Torhüter, Torwarttrainer und Fußballbegeisterte laut Mitteilung die Möglichkeit sich weiterzubilden und mit anderen in Kontakt zu treten.

Neben Swen König vom Schweizerischen Fußballverband, Dominik Maier von der TSG Hoffenheim, Bennet Strutz von Bayer Leverkusen und Silke Rottenberg vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) werden weitere Referenten aus dem Profifußball bei dem Online-Kongress teilnehmen. Zusätzlich wird nach ProKA-Angaben Timo Hildebrand seine Expertise als Ex-Profitorwart und Gründer weitergeben.

Die Teilnehmenden erwarten laut Mitteilung nicht nur Erfahrungswerte der Experten aus der Praxis, sondern auch Beiträge und Impulse zur allgemeinen körperlichen Leistungsfähigkeit sowie der mentalen Entwicklung von Torhütern. Dabei leiste beispielsweise Sven Schimmel als Fußball-Mentalcoach Impulse.

Das Ticket für den Online-Kongress ist nach Veranstalterangaben für 29 Euro erhältlich und beinhaltet den Zugang zu beiden Kongresstagen sowie die Anmeldedaten für eine Mediathek. Die Inhalte können somit auch im Nachgang noch angesehen werden.