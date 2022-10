Programm rund um den Welttag für seelische Gesundheit

Von Samstag, 8. bis Freitag, 14. Oktober, finden die Biberacher Tage seelischer Gesundheit statt. In diesem Jahr nehmen diese die sozialen Beziehungen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Blick, so das Landratsamt. Die Veranstaltungen während dieser Tage werden vom Biberach Aktionsbündnis organisiert.

Unter dem Motto „Reden hebt die Stimmung – Seelisch gesund in unserer Gesellschaft” setze sich die Aktionswoche dafür ein, miteinander ins Gespräch zu kommen und Verständnis füreinander zu entwickeln. Psychische Erkrankungen seien heutzutage kein Einzelschicksal mehr, erinnert das Landratsamt. Fast jeder dritte Mensch leidet Schätzungen zufolge mindestens einmal im Leben an einer psychischen Erkrankung.

Das abwechslungsreiche Programm der Aktionswoche zum Thema beginnt am Samstag, 8. Oktober, mit einer Aktion auf dem Marktplatz in Biberach. Die Mitglieder des Aktionsbündnisses möchten bei Kaffee und Zopf mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Am Mittwoch, 12. Oktober, um 17 Uhr findet ein Spaziergang unter dem Motto „walk and talk“ statt. Bei diesem Spaziergang wird im Gehen miteinander kommuniziert und dabei die Methode des aktiven Zuhörens angewandt. Treffpunkt ist am Wieland-Gartenhaus im Wielandpark beim Landratsamt Biberach.

Ebenfalls am Mittwoch, 12. Oktober, um 18 Uhr findet eine Veranstaltung im Zentrum für Psychiatrie, Paracelsusweg 3, in Biberach statt. Bei der Veranstaltung „Mir hilft ja doch (k)einer – Selbsthilfe für Angehörige und Betroffene“ hält Martha Wahl einen Vortrag zur Bedeutung der Selbsthilfearbeit für Angehörige psychisch kranker Menschen. Im Anschluss werden die Selbsthilfegruppen des Landkreises Biberach vorgestellt.

Die Veranstaltung, die am Donnerstag, 13. Oktober, im Zentrum für Psychiatrie stattfindet, gibt einen Überblick über die Angebote und Dienste, die im gemeindepsychiatrischen Verbund zusammengeschlossen sind. Beginn ist um 18 Uhr.

Am Freitag, 14. Oktober, findet eine Theatervorführung im Komödienhaus in Biberach statt. Beginn ist um 19 Uhr. Die Theatergruppe Companie Paradox, die sich durch ihre stummen, aber ausdrucksstarken Masken auszeichnet, führt das Stück „singin` in den rain“ auf. Musikalisch begleitet wird die Aufführung durch das Trio Feuervogel.

Resilienztrainer Andreas Rieck bietet am selben Tag von 14 bis 17 Uhr einen Workshop für Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren an. Dort beschäftigt er sich näher mit den Fragen: Wie kann ich Resilienz für die Zukunft entwickeln? Was kann ich tun, wenn mir alles zu viel wird und mich keiner versteht?