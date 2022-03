Professionelle Begleitung auf dem letzten Weg

2022 ist ein besonderes Jahr für die ambulante Palliativversorgung in Deutschland. Mit der gesetzlichen Neuregelung vom 1. April 2007 zur Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen können Patientinnen und Patienten in ihrer vertrauten Umgebung bis zu ihrem Lebensende verweilen. Am 1. April 2010 startete die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) in Biberach als eine der ersten Palliativteams in Baden-Württemberg. Gegenwärtig besteht dieses aus acht Pflegekräften mit diversen Weiterbildungen und zwei ärztlichen Mitarbeitern.

Aufgabe des Palliative Care Team (kurz PCT) ist die Behandlung von Patientinnen und Patientenmit weit fortgeschrittenen, letztlich zum Tode führenden Erkrankungen. Im Vordergrund steht nicht mehr die Heilung dieser Erkrankung, sondern die Linderung der Symptome. Dies sollte bevorzugt im vertrauten Umfeld des Patienten, sei es zu Hause oder im Pflegeheim, erfolgen. In der Regel werden diese Patienten hausärztlich versorgt. Wenn aufgrund spezieller Probleme, zum Beispiel einer schwierigen Schmerzbehandlung, die hausärztliche Versorgung nicht ausreicht, wird das PCT hinzugezogen.

Sieben von zehn Patienten, die einer spezialisierten Versorgung bedürfen, leiden unter den Folgen einer Tumorerkrankung. Weitere 20 Prozent befinden sich im Endstadium einer internistischen Erkrankung wie einer Herzinsuffizienz oder einer fortgeschrittenen Lungenerkrankung. Etwa jeder zehnte Patient leidet unter einer weit fortgeschrittenen neurologischen Erkrankung wie Parkinson, ALS oder Demenz. Laut den Richtlinien der Krankenkassen haben Patienten Anspruch auf die spezialisierte ambulante palliativmedizinische Behandlung, deren Lebenserwartung bei Tagen, Wochen oder maximal wenigen Monaten liegt. Allerdings werden auch manche Patienten über viele Monate betreut und können nach Stabilisierung zumindest für eine gewisse Zeit wieder aus der Betreuung des PCT entlassen werden.

Fakt ist, dass sich Palliativpatienten häufig wünschen, wegen ihrer fortgeschrittenen Erkrankung und den daraus resultierenden Beschwerden nicht in die Klinik zu müssen und haben dies auch in ihrer Patientenverfügung zum Ausdruck gebracht.

Die häufigsten Symptome, die einer Linderung bedürfen, sind Schmerzen, Schwäche und Atemnot.

Bei einem ersten Hausbesuch wird eingeschätzt, ob die Kriterien für die SAPV erfüllt sind oder ob nicht zunächst eine Beratung ausreicht. Wenn der Patient in die regelmäßige Versorgung aufgenommen wird, ist das PCT durchschnittlich zweimal in der Woche vor Ort und steht auch für unvorhersehbaren Krisen nachts und an den Wochenenden zur Verfügung. Ist die Situation instabil, bedarf es oft täglicher Hausbesuche, um für entstandene Probleme Lösungen zu finden beziehungsweise frühzeitig auftretenden Symptome zu behandeln. Auch Angehörige haben oft viele Fragen in einer, für alle Beteiligten schwierigen Krisensituation. Die Begleitung der Angehörigen ist daher eine immanent wichtige Aufgabe des PCT.

Im vergangenen Jahr hat das PCT 4000 Hausbesuche bei insgesamt 484 Patienten gemacht. Es ist dadurch gelungen, viele Klinikeinweisungen und -aufenthalte zu verhindern, sodass die Patienten in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben konnten.

Etwa drei Viertel der Patienten des PCT versterben während der Betreuung zu Hause oder im Pflegeheim, in aller Regel ruhig und mit keinen oder geringen Beschwerden durch Schmerzen oder Atemnot. Etwa jeder zehnte Patient wird in seinen letzten Tagen oder Wochen im Hospiz weiter betreut. Nur ein geringer Anteil verstirbt in der Klinik. Grundlage einer guten Palliativversorgung ist die vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit mit Ärzten, ambulanten und stationären Hospizeinrichtungen, Pflegediensten sowie den umliegenden Kliniken.