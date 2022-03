Probenbesuche bei der Jungen Oper Stuttgart

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Jungen Oper Stuttgart konnten Schülerinnen der Musikprofilklasse 10 des Pestalozzi-Gymnasiums Biberach (PG) in Stuttgart werfen. Geprobt wurden dort Szenen aus der Tanzoper „Les Enfants Terribles“ (Kinder der Nacht) von Philip Glass, deren Uraufführung Anfang März im JOiN (Junge Oper im Nord) in Stuttgart stattfand und die Ende März auch in Biberach vor PG-Schülern aufgeführt werden soll.

Im Stuttgart angekommen wurde die Gruppe von Christoph Sökler, der die Musikvermittlungsabteilung leitet und die stellvertretende künstlerische Leitung im JOiN innehat, begrüßt. Nach kurzer Einführung in die Handlung verfolgten die Schülerinnen die erste Hälfte der Probe. Interessant war dabei zu erleben, wie international die Schauspielerriege aufgestellt ist. Auch die Arbeit der Regisseurin konnten die Schülerinnen beobachten: Zuerst wies sie die Darsteller einzeln in ihre Rollen ein, dann wurde geprobt und noch verbesserungsfähige Stellen besprochen, bevor die Regisseurin zur nächsten Szene überging.

Wenige Tage später hatte eine zweite Gruppe die Möglichkeit, eine professionelle Probe in der Jungen Oper zu verfolgen. „Schon auf dem Weg durch die Opernflure konnten wir verschiedene Sänger beim Einsingen und Gesprächen über schwierig umzusetzende Szenen hören, einen Blick in die Kostümräume werfen und so schon einen Einblick in das bekommen, was man als Konzertbesucher normalerweise nicht mitbekommt.“ Im ersten Teil dieser Probe probte die Hauptrolle Paul (im wahren Leben Elliott Carlton Hines) gemeinsam mit der Regisseurin Corinna Tetzel, was zu beobachten für alle sehr spannend war. Auch diese Schülergruppe war fasziniert vom ständigen Sprachwechsel vom Deutschen ins Englische oder Französische und wieder zurück. „Auch der Umgang untereinander und die Art, wie die Schauspieler, die Regisseurin, die Dirigentin und das gesamte Team miteinander arbeiteten, wirkte auf uns sehr harmonisch.“

Nicht zuletzt war auch die Musik eine besondere Erfahrung für die PGler, denn statt eines Orchesters wurden die Zuhörer in „Les Enfants Terribles“ von drei Klavieren mit verträumten, verschwommenen und teilweise skurril klingenden Melodien von Philip Glass durch die Geschichte geleitet.