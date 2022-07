Probefahrten ausgenutzt und Pedelec geklaut

Ein 19-Jähriger hat die Probefahrt mit einem Pedelec ausgenutzt und ist einfach mit dem Rad davongefahren, ohne dieses zu bezahlen. Nun hat die Polizei in Biberach den Dieb ermittelt.

Wie die Polizei nun berichtet hat der junge Mann bereits vor einer Woche in der Wielandstraße Interesse an einem Pedelec vorgetäuscht. Bei der anschließenden Probefahrt mit dem Rad fuhr er einfach in Richtung Bismarckring davon. Den Kaufpreis blieb er schuldig.

Dank eines aufmerksamen Zeugen ermittelte die Polizei Biberach nun aber den mutmaßlichen Dieb. Dabei fanden die Ermittler auch heraus, dass der 19-Jährige wohl für die Unterschlagung eines weiteren hochwertigen Rades Anfang Juni in Biberach verantwortlich ist. Die Polizei sicherte beide Räder im Rahmen ihrer Maßnahmen. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.