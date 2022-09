Pro neuem Heizkessel ein Baum

Eine besondere Klimaschutzaktion hat sich die Heizung- und Sanitärfirma Prestle aus Biberach ausgedacht: Für jeden Heizkessel, den das Unternehmen zwischen September 2022 und Oktober 2023 austauscht, stiftet es einen Baum in der Kommune, in der der Heizungstausch vorgenommen wird. Unterstützt wird Prestle dabei durch die Firma Grün Team aus Eberhardzell.

Gekommen sei ihm die Idee beim Lesen eines SZ-Artikels vor einigen Monaten, in dem stand, wie viele Bäume in Biberach gefällt werden, sagt Seniorchef Ulrich Prestle. „Da können wir doch was tun“, habe er sich gedacht. So habe er sich mit der Firma Grün Team in Verbindung gesetzt und auch die Bürgermeister im näheren Umkreis informiert, aus dem seine Kunden hauptsächlich kommen.

Nach einem Heizkesseltausch nimmt die Firma Prestle mit dem Grün Team Kontakt auf, die wiederum die jeweilige Gemeinde darüber informiert, dass bei dort ein Baum gepflanzt werden kann. Die Kommune kann dann aus drei Baumsorten aussuchen: Winterlinde, Stieleiche oder Hainbuche. Ebenso legen die Kommunen den Standort der neuen Bäume fest. Sie können so als Schattenspender auf dem Spielplatz dienen, auf einem Dorfplatz oder auch an einem Bachlauf stehen. „Gepflanzt werden Bäume mit einer Stammhöhe von vier bis fünf Metern“, sagt Andreas Krill, Betriebsleiter der Firma Grün Team.

Die Bäume sollen nicht einzeln, sondern jeweils in größeren Pflanzaktionen gepflanzt werden. Schließlich hoffen die Initiatoren der Aktion darauf, dass es in den Gemeinden nicht nur bei Einzelbäumen bleibt. „Schön wäre, wenn wir auf jeden Fall an die 100 Bäume zusammenbekommen würden“, sagt Ulrich Prestle.