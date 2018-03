„Pro musica sacra“ zieht positive Bilanz

Das Jahresprogramm des Vereins „Pro musica sacra“ im vergangenen Jahr hat im Zeichen von Justin Heinrich Knecht und dessen 200. Todestag gestanden. „Ebenso rückte das Jubiläum 500 Jahre Reformation in den Vordergrund“, sagte Vorsitzender Ulrich Rehm bei der Hauptversammlung des Vereins im Martin-Luther-Gemeindehaus.

Besondere Höhepunkte im Konzertjahr 2017 waren die Aufführung des Oratoriums „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn im Juni, „Orgelwerke von Justin Heinrich Knecht“ im September und im Oktober die „Missa Cecilia“ von Jacob de Haan und „Verleih uns Frieden“ von Felix Mendelssohn, jeweils aufgeführt in der Dreifaltigkeitskirche. Eine Besonderheit war außerdem die Aufführung des „Magnificat“ von Justin Heinrich Knecht am ersten Advent in der St.-Josefs-Kirche, ergänzt durch das „Trompetenkonzert“ von Joseph Haydn, wie der stellvertretende Vorsitzende Ralf Klotz erläuterte.

Mit Blick auf 2018 sind neben den jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen wie den Feierabend-Konzerten, der Orgelmusik zur Marktzeit und den Konzertgottesdiensten der Kantatengottesdienst „Jesu, meine Freude“ am 22. April, die Lobpreismusik mit dem Vokalensemble Belcanto am 28. September sowie das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach am 1. Dezember, jeweils in der Stadtpfarrkirche, hervorzuheben.

Auch durch die finanziellen Zuwendungen des Vereins schloss das Konzertjahr 2017 mit einer positiven Bilanz. Eine erfreuliche Entwicklung der Finanzen konnte Schatzmeister Klaus Flammer vermelden. Eine finanzielle Unterstützung der Projekte ist auch für 2018 gewährleistet. Zu den Aufgaben des Vereins gehört auch die Herausgabe des Jahresprogramms des Evangelischen Kantorats, das in Kirchen, Ämtern und verschiedenen Geschäften ausliegt. Aktuell hat der Verein 60 Mitglieder.

An die Jahreshauptversammlung schloss sich die Feier zum 20-jährigen Bestehen des Vereins „Pro musica sacra“ an. Viele Mitglieder und Gäste wurden von dem Vorsitzenden Ulrich Rehm begrüßt. Die ehemaligen Vorstandsmitglieder Emil Schumacher, Gerhard Zimmermann und Peter Seils wurden für ihre jahrelange Arbeit mit einem Präsent bedacht. Besonderer Dank galt Peter Seils, Dekan i. R., der 16 Jahre Vorsitzender des Vereins war und 2014 zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

Schriftführerin Eva Werner informierte die Gäste über die 20-jährige Vereinsgeschichte und Schatzmeister Klaus Flammer vermeldete, dass in 20 Jahren mehr als 44 000 Euro an finanzieller Unterstützung für verschiedenste Projekte gewährt wurden.

Dem Anspruch des Vereins trugen verschiedene musikalische Darbietungen Rechnung: Neben Chorgesang und einem Klavierstück von Justin Heinrich Knecht, gespielt von Ralf Klotz, war der Vortrag „Hebe deine Augen auf“, gesungen von Margarete Herter, Birgit Kornaker, Ulrike Schmid und Marlies Niemeyer-Pfeiffer, ein Höhepunkt.