„Pro musica sacra“ feiert 20-jähriges Bestehen

Der Verein „Pro musica sacra“ aus Biberach feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Dieses Ereignis will der Verein am Mittwoch, 21. Februar, um 20 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus (MLG) mit Musik, Rückblicken, Ausblicken und gemütlichem Zusammensein festlich begehen. Der Verein lädt alle Freunde der Kirchenmusik, Mitglieder und ehemalige Mitglieder des Vereins an diesem Abend zum Mitfeiern ein.

Gegründet wurde der Verein mit zwölf Gründungsmitgliedern am 16.November 1998. Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung der Kirchenmusik in der Evangelischen Stadtpfarrkirchengemeinde Biberach sowie die Unterstützung bei besonderen kirchenmusikalischen Projekten.

Eine große Zahl von Konzerten der evangelischen Kantorei wurde seit 1998 bis heute durch den Verein unterstützt. Angefangen mit der „Matthäus-Passion“ von Bach im Jahr 2000 bis zu Haydns „Schöpfung“ im Jahr 2017. Ebenso hat sich der Verein bei der Orgelrenovierung in der Stadtpfarrkirche, beim Kauf des neuen Flügels für das MLG sowie bei der Anschaffung einer Truhenorgel finanziell beteiligt. Auch die Konzertreise der evangelischen Kantorei 2013 nach Guernsey, eine Insel im Ärmelkanal, wurde vom Verein unterstützt. Seit 2010 gibt der Verein außerdem das jährliche Konzertprogramm der kirchenmusikalischen Veranstaltungen des evangelischen Kantorats heraus.

Aktuell hat der Verein 60 Mitglieder. Mitglieder erhalten bei kirchenmusikalischen Veranstaltungen des evangelischen Kantorats eine Ermäßigung. Durch die Unterstützung des Vereins konnten viele große kirchliche Werke mit hohem Anspruch an die Konzertierenden in den vergangenen Jahren aufgeführt werden.