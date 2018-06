Pro & Contra: War die Erweiterung des Parkhauses Ulmer Tor notwendig?

Braucht Biberach wirklich 241 zusätzliche Parkplätze für knapp sieben Millionen Euro? Unsere Autoren Gerd Mägerle und Tanja Bosch streiten sich darüber. Aber lesen Sie selbst.

Pro: Entspannt parken statt lange warten

Gerd Mägerle (Foto: Schwäbische Zeitung)

Von Gerd Mägerle: Dass Biberach die 241 zusätzlichen Parkplätze im Parkhaus Ulmer Tor brauchen wird , ist überhaupt gar keine Frage. Dass der eine oder andere sie gerne noch näher an der Altstadt hätte, ist nachvollziehbar, aber fünf Minuten Fußweg bis zum Marktplatz sind nun wirklich keine Zeit. Wenn wir mal auswärts in größere Städte zum Einkaufen fahren, nimmt das jeder in Kauf. Nur daheim würde man am liebsten bis vor die Ladentür fahren. Ich jedenfalls habe mir seit geraumer Zeit angewöhnt, mittwochs und samstags gleich ins Parkhaus Ulmer Tor zu fahren.

Da kann ich ganz entspannt parken, im Gegensatz zu den anderen, die vor den vollbesetzten Tiefgaragen warten, bis vielleicht jemand rausfährt, damit sie irgendwo noch ein Plätzchen finden.

Nein danke, den Stress brauch’ ich nicht. Da gehe ich lieber ein paar Schritte mehr zu Fuß. Das Parkhaus Ulmer Tor wird aber künftig ohnehin noch wichtiger, wenn die neuen Bürogebäude am Ring alle fertiggestellt und auch das Postareal wieder bebaut ist. Und im Übrigen ist das Parkhaus auch praktisch für Bahnreisende, die ihr Auto dort tagsüber für fünf Euro abstellen wollen. Das geht in Ulm und Ravensburg so günstig nicht.

Contra: „Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier“

Redakteurin Tanja Bosch. (Foto: Schwäbische Zeitung)

Von Tanja Bosch: So richtig gelohnt haben sich die knapp sieben Millionen Euro für die Erweiterung des Parkhauses Ulmer Tor bisher noch nicht. Selbst an Markttagen wurde die gewünschte Auslastung nicht erreicht. Komisch, waren sich die Verantwortlichen doch so sicher, dass die zusätzlichen 241 Parkplätze dringend benötigt werden. Gefühlt gibt es in der Stadt aber mehr als genug Parkplätze. Wer einen Parkplatz sucht, findet auch einen.

Wenn das nicht auf Anhieb klappt, suchen die Biberacher eben so lange, bis sie einen finden.

Das sieht man zum Beispiel daran, dass sich die Autofahrer an Markttagen auch von der Schlange vor manch einem Parkhaus nicht abschrecken lassen. Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und wer beispielsweise schon immer an der Stadthalle parkt, wird das auch weiterhin tun. Auch die Lage macht dem Parkhaus Ulmer Tor zu schaffen. Gefühlt ist der Weg bis in die Stadt viel weiter als von anderen Parkhäusern aus. Ein Blick in Google Maps genügt, um das zu widerlegen. Aber die Strecke in die Stadt ist wohl einfach nicht so attraktiv. Vielleicht ändert sich das ja, wenn das neue Postareal fertig ist.