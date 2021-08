Priorität haben jetzt die Kinder

Aus Rücksicht auf andere haben Kinder und Jugendliche in den vergangenen zwei Schuljahren unwahrscheinlich viel auf sich genommen. Das Homeschooling hat einen negativen Einfluss auf ihre Bildung, persönliche Entwicklung, kurz: ihre Zukunft. Wer es unter den Kindern vorher schon nicht leicht hatte, ist inzwischen vielleicht abgehängt.

In den Familien, denen es möglich war, die Kinder einigermaßen adäquat zu unterstützen, lagen die Nerven blank. Vor allem Mütter nahmen in der Zeit wie selbstverständlich die Konsequenzen für ihr eigenes berufliches Fortkommen in Kauf. Dass die Entscheider in Berlin und Stuttgart nun erneut zu hoffen scheinen, dass die Pandemie irgendwie aufhört, sie nicht bereit sind, Kinder vor konsequent vor Ansteckung zu schützen und gleichzeitig für ihre Bildung zu sorgen, schreit zum Himmel. Es gibt Berechnungen, die Kosten von einer Milliarde Euro für die Ausstattung der Schulen in Deutschland mit Luftfiltern kalkulieren. Die Rettung der Lufthansa dagegen sei dem Bund neun Milliarden wert gewesen.

Für die Luftfilter stellt er gerade mal 200 Millionen Euro zur Verfügung. Und nur für Sechs- bis Zwölfjährige. Junge Menschen mit einem in kürzester Zeit entwickelten und in der Altersgruppe kaum erprobten Impfstoff impfen zu lassen, ist eben günstiger. Wie viele Eltern tun das ohne Bedenken? Diese Generation, die am meisten eingeschränkt war, wird die Corona-Schulden tilgen, also weiter auf vieles verzichten müssen.

Diese Generation wächst in einem Staat auf, dessen größter Rohstoff Bildung und Know-how seiner Bevölkerung sind. In einem Land, das für seine ausgeklügelten technischen weltweit Lösungen bewundert wird, bleibt die Politik dabei, dass es ausreiche, Fenster zu öffnen, um vor einem gefährlichen Virus zu schützen. Das tut es nicht. Kinder und Jugendliche müssen jetzt Priorität haben und das nicht nur in Sonntagsreden.