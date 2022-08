Lady Di starb vor 25 Jahren: Viele Biberacher haben an diesem Tag geweint

Lady Diana bleibt bis heute unvergessen. Am 31. August 1997, also vor genau 25 Jahren, ist die Prinzessin von Wales nach einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen. Nicht nur die Menschen in Großbritannien saßen in dieser Nacht wie gelähmt vor dem Fernsehen und sahen die tragischen Bilder, ihr Tod war ein Schock für Millionen Menschen weltweit. Auch manche Biberacherinnen und Biberacher erinnern sich noch, wie sie damals vom tragischen Tod von Lady Di erfahren haben. Tanja Bosch hat sich in der Stadt umgehört.

„Ich weiß noch genau, was ich gemacht habe, als ich die Nachricht gehört habe“, sagt Liliana Stella. „Wir waren alle zu Hause, ich war gerade in der Küche und habe abgetrocknet und dann kam es im Fernsehen. Wir waren alle so geschockt und haben sogar geweint.“

Liliana Stella (Foto: Tanja Bosch)

Gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer Schwester saß die Biberacherin dann, damals 20 Jahre alt, vor dem Fernseher und konnte es nicht glauben: „Vor allem meine Mama hat sie sehr gemocht. Sie war eine faszinierende Frau. Sie musste in jungen Jahren so viel durchmachen, war endlich geschieden und dann passierte dieser schreckliche Unfall.“

Diese Unfreiheit ist schlimm

Die Bilder der Todesnacht von Prinzessin Diana und ihrem Geliebten Dodi Al-Fayed und von dem kaputten Mercedes in einem Tunnel in der Pariser Innenstadt sind noch bei vielen präsent. Ebenso wie die Jagd, die die Paparazzi damals auf das verliebten Paar gemacht hatten. „Es ist schrecklich, wenn Menschen so in die Enge getrieben werden und von Paparazzi verfolgt“, sagt auch Elsbeth Janami.

„Diese Unfreiheit ist einfach schlimm, vor allem für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen.“ Ihr großes Mitgefühl galt damals den beiden Söhnen von Prinzessin Diana, Harry und William: „Die waren ja noch so klein“, sagt die Biberacherin. „Und wenn man eigenen Kinder hat, fühlt man da noch mehr mit.“

Besonders getroffen hat der Tod von Lady Di aber die Menschen in Großbritannien. Schließlich war es ihre Prinzessin, die die ganze Welt so geliebt und damals viel zu früh verloren hatte. „Ich stand gerade in der Küche und habe deutschen Pflaumenkuchen gemacht“, erzählt Jules Blyth, die gemeinsam mit ihrem Mann in Oxford lebt und gerade ihre deutsche Heimat besucht. „Ich weiß noch, dass ich total schockiert war und geweint habe.“

Jules und William Blyth aus Oxford (Foto: Tanja Bosch)

Ihr Mann William erinnert sich, dass er gerade im Auto saß, auf dem Weg nach Hause, als er die Schreckensnachricht im Radio hörte: „Ich konnte es nicht glauben, dass so etwas passiert ist.“ Jules Blyth ging damals am Tag der Beerdigung in den Hyde Park nach London, wo Tausende Menschen verfolgten, wie der Trauerzug vorbeifuhr: „Es war eine sehr angespannte Atmosphäre, es war alles so still“, erinnert sie sich heute. Bis heute fühlt sie sich unwohl, wenn sie durch einen Tunnel fährt: „Vielleicht liegt es daran, was damals passiert ist.“

Eine Nachricht, die viele bewegte

Auch Tobias Bücheler erinnert sich an den Tod von Lady Di und den Tunnel. „Ich war aber noch zu jung, erst 24 Jahre alt“, sagt er. „In diesem Alter habe ich mich nicht so für Prinzessin Diana interessiert. Aber natürlich kenne ich ihre Geschichte.“

Tobias Bücheler (Foto: Tanja Bosch)

Erst kürzlich war Annemarie Schmid in Paris und ist durch den Tunnel gefahren, in dem Lady Di gestorben ist. „Damals war ich erst 13 Jahre alt, als sie gestorben ist und habe das nicht so mitbekommen. Aber heute schockiert mich schon, wie das alles abgelaufen ist und finde es sehr traurig.“

Gerd Mägerle, Redaktionsleiter der SZ Biberach, weiß auch noch genau, wie er vom Tod von Lady Di erfahren hat: „Ich habe damals noch in Konstanz studiert und war am Abend zuvor bei Rock am See, wo die Band Rammstein aufgetreten ist. Noch völlig kaputt lag ich am Morgen danach im Bett, als ich im Radiowecker mit einem Ohr plötzlich die Nachricht aus Paris hörte.“

Gerd Mägerle (Foto: privat)

Er habe zunächst gedacht, sich verhört zu haben. „Aber mit einem Schlag war ich plötzlich hellwach, schaltete den Fernseher ein und sah, dass es leider kein Alptraum war.“ Auch die Beerdigung eine Woche später verfolgte Gerd Mägerle vor dem Fernseher. „Ich habe dafür extra einen Termin als freier Mitarbeiter für die Zeitung sausen lassen. Das hat mich doch alles sehr bewegt, obwohl ich Lady Di ja nur über die Medien kannte.“