Prestle stellt neue Weichen und ehrt Mitarbeiter

Erfolgreich blickt das Biberacher Familienunternehmen Prestle auf das Geschäftsjahr 2018 zurück. Mit einem Umsatzvolumen von rund 17 Millionen Euro schloss das in fünfter Generation agierende Unternehmen, das in der technischen Gebäudeausrüstung, der Kälte- und Klimatechnik, der Gebäudehülle und der Komplettbadsanierung tätig ist, das Jahr 2018 ab. Außerdem wurden langjährige Mitarbeiter geehrt.

Die seit mehr als 35 Jahren bestehende Komplettbadsanierung schloss mit einem Umsatz deutlich über 1,2 Millionen Euro ab und erfüllte mit einer Steigerung von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr die Erwartungen. Ein Meilenstein in der Firmengeschichte ist die Gründung der neuen Gesellschaft „Prestle Ingenieure GmbH“. Seit Jahren bietet Prestle die Erstellung von planungstechnischen Unterlagen von in sich geschlossenen Energiesystemen sowohl in der Heizungs-, Lüftungs-, Kälte-, Klima- und Sanitärtechnik, als auch im Bereich der Gebäudehülle an. „Aufgrund der hohen Nachfrage nach einer Kombination aus Planung und Ausführung war es unumgänglich eine eigenständige Gesellschaft zu gründen“, so Geschäftsführer Benjamin Prestle.

Auch im Bereich der Kälte- und Klimatechnik wurde eine eigenständige Abteilung etabliert. Ab September. 2019 bietet Prestle nun im Bereich des Mechatronikers für Kältetechnik Ausbildungsplätze an. 22 Azubis arbeiten aktuell bei Prestle. Hierbei wurde auch einem jungen Mann aus Gambia und einem jungen Mann aus dem Kosovo die Chance gegeben, den Ausbildungsberuf des Flaschners zu erlernen.

Geschäftsführer Ulrich Prestle ehrte acht Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit: Prokurist Franz Zimmermann (35 Jahre), Susanne Brik (30 Jahre), Steffen Schulze (25 Jahre), Prokuristin Birgit Neuner, Marius Labus (20 Jahre), Sabrina Kehrle (15 Jahre) sowie Marcel Mischke und Dominik Scheffold (zehn Jahre).