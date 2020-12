Prestle ist mit Geschäftsjahr zufrieden

Erfolgreich blickt das Biberacher Familienunternehmen Prestle auf das Geschäftsjahr 2020 zurück. In einer Pressemitteilung vermeldet die Firma ein Umsatzvolumen von rund 17,5 Millionen Euro. Die Tätigkeitsfelder umfassen die Bereiche Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik, die Kälte- und Klimatechnik, der Gebäudehülle sowie die Komplettbadsanierung.

Vor allem im Privatkundenbereich mit Badumbau und Heizungstausch seien im Corona-Jahr keine Umsatzrückgänge festzustellen gewesen, teilt Prestle mit. Mit einem Umsatz von rund 1,45 Millionen Euro im Bereich des Heizungstauschs im Privatkundensektor seien die Erwartungen übertroffen worden.

Die Abteilung Kälte- und Klimatechnik entwickelte sich sehr gut weiter. Der Umsatz konnte um mehr als 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. „Vor allem im Bereich der Gebäudeklimatisierungen und der Prozesskühlungen ist die Nachfrage enorm gestiegen“, so Wirtschaftsingenieur Benjamin Prestle. In der Privatkundschaft gewinne die Klimatechnik auch immer mehr an Bedeutung.

Um für die Zukunft personell gerüstet zu sein, bildet Prestle jährlich Mechatroniker für Kältetechnik aus. Im September starteten 15 neue Auszubildende in fünf Berufen ins Arbeitsleben. Darunter befand sich wieder ein „Azudent“, der das Biberacher Modell absolviert. Die Karl-Arnold-Schule in Biberach, die Hochschule Biberach sowie die Firma Prestle bieten eine duale Ausbildung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik mit verzahntem Bachelor-Studium im Energie-Ingenieurwesen mit der Vertiefung technische Gebäudeausrüstung an.

Das im Jahr 2018 gegründete Ingenieurbüro, die Prestle Ingenieure GmbH, konnte trotz der Corona-Krise volle Auftragsbücher verzeichnen. Es übernimmt Leistungen wie Planung, Ausschreibung und Objektüberwachung von Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung (Heizung, Lüftung, Kälte, Sanitär) und der Gebäudehülle im Bereich Fassaden- und Dachtechnik unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte. Der Fokus liegt auf einer energetischen und bauphysikalischen optimalen Lösung, bei der eine bedarfsgerechte Beratung stattfindet.

Der firmeneigene Fuhrpark besteht aktuell unter anderem aus vier Hybridfahrzeugen. Dazu kommen 2021 ein weiteres Hybridfahrzeug und zwei reine Elektrofahrzeuge hinzu. „Auch wir möchten somit unseren Teil zur Verminderung der CO2-Emissionen beitragen“, so Geschäftsführer Benjamin Prestle.

Zwölf langjährige Mitarbeiter der Firma Prestle wurden mit Urkunden der Handwerkskammer Ulm sowie einer südafrikanischen Krüger-Rand-Goldmünze geehrt.

Für 25 Jahre wurden geehrt: Monika Wagner, Armin Schad, Waldemar Boese, Nikolas Binder und Ingrid Maikler.

Für 20 Jahre wurden geehrt: Joachim Andel und Nicole Gaissmaier.

Für 15 Jahre wurden geehrt: Thomas Glucker, Christian Hagel, Daniel Maurer und Asker Umarow.

Für zehn Jahre wurde Roland Mezger geehrt.