Premierensieg für Linda Weber

Beim Trial in Lebach hat Linda Weber vom AMC Biberach souverän die Klasse der Jugendlichen-Fortgeschrittenen gewonnen. Es war Webers erster Sieg in Klasse vier. Am Ende schlugen nur sieben Fehlerpunkte für sie zu Buche.

Der Lauf in Lebach zählte zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, der saarländischen Meisterschaft und zur luxemburgischen Trial-Meisterschaft. Der Wettbewerb hätte bereits im Juni stattfinden sollen und wurde aufgrund von Corona auf August verschoben. Bedingt durch die Ferienzeit in den meisten Bundesländern gab es weniger Fahrer als erwartet. 52 Fahrer starteten in die acht Sektionen, die viermal zu absolvieren waren. Das weitläufige Gelände des MTC Saar bot ausreichend Platz, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Die fehlende Unterstützung der Zuschauer wurde durch die Punktrichter aufgefangen, die den Fahrern bei guten Leistungen applaudierten.

Hangfahrten verursachen öfters Stürze

Die Sektionen waren zum Teil sehr lang, was vor allem in den höheren Klassen zu Zeitproblemen führte. Der Boden war extrem trocken und staubig, Hangfahrten verursachten öfters Stürze. Insgesamt waren die Sektionen niveaugemäß für die entsprechenden Klassen gesteckt.

Nach anfänglichen kleinen Fehlern, die dem ungewohnten Boden geschuldet waren, konnte Linda Weber die meisten Sektionen fehlerfrei bewältigen. Bei einer schwierigen Sektion mit Kehren am Hang riskierte sie nach zwei Durchläufen eine Fahrt quer zum Hang zum anschließenden Hindernis, was ihr ebenso fehlerfrei gelang. Nur eine Sektion bereitete ihr immer wieder Probleme. In dieser setzte sie vorsorglich in jeder Runde einen gezielten Fuß, um das Motorrad wenden zu können und nicht abzustürzen. Bei sieben Fehlerpunkten hatte sie am Ende zehn Zähler Vorsprung auf den Zweitplatzierten.