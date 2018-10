Premierensieg für KSC Biberach

Die gemischte Kegel-Mannschaft des KSC Biberach hat zum ersten Mal in Albstadt gewonnen.

Gemischte Klasse Staffel I: KV Albstadt – KSC Biberach 2:4 (1679:1733). Wie immer war der stärkste Gegner für den KSC die schlechte Belüftung auf den Kellerbahnen in Albstadt. Aber diesmal konnten sich die Gastgeber nicht durchsetzen. Schon in Durchgang eins zeigten Elvira Jähne und Brigitte Oder großes Durchhaltevermögen. Der zweite Durchgang verlief unterschiedlich. Während Beate Hirner ihren Gegenspieler unter Kontrolle hatte, musste Elisabeth Angele den Bedingungen Tribut zollen. Am Ende war der Vorsprung des KSC groß genug, um den Sieg einzufahren. KSC: Elvira Jähne (470/0), Brigitte Oder (413/1), Beate Hirner (435/1), Elisabeth Angele (415/0).