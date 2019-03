Premiere für Headcoach Vasquez-Dyer

Die American Footballer der Biberach Beavers bestreiten am Samstag, 30. März, ein Testspiel gegen den Regionalliga-Aufsteiger Stuttgart Silver Arrows. Spielbeginn ist um 16 Uhr im Biberacher Stadion. Das Spiel ist Teil der Vorbereitung auf die erste Saison in der German Football League 2 (GFL2). Die Partie ist gleichzeitig die erste Bewährungsprobe für Oscar Vasquez-Dyer als neuen Headcoach. Das der 30-jährige US-Amerikaner, der seit 2016 bei den Beavers ist, der Nachfolger von Dominik Brodschelm ist, gaben die Beavers erst jetzt auf SZ-Nachfrage bekannt.

Im Herbst vergangenen Jahres haben die Biberach Beavers, eine der 29 Abteilungen der TG Biberach, den größten Erfolg der Vereinsgeschichte erreicht. Die Beavers setzten sich nach der gewonnenen Meisterschaft in der Regionalliga Südwest auch in den Play-off-Spielen um den Aufstieg in die GFL2 durch und machten durch einen 31:15-Erfolg gegen die Darmstadt Diamonds den Sprung in die zweithöchste Spielklasse Deutschlands perfekt. Headcoach (zu deutsch: Cheftrainer) war wie bei der Oberliga-Meisterschaft im Jahr 2017 zuvor Dominik Brodschelm. Dieser war bei der Hauptversammlung der Beavers verabschiedet worden (SZ berichtete).

Großes Lob für Brodschelm

Seine Entscheidung, als Headcoach aufzuhören, hatte Brodschelm schon im Oktober vergangenen Jahres, ein paar Tage nach der Aufstiegsfeier, gegenüber dem Abteilungsvorstand mitgeteilt. „Er entschied sich dafür aus familiären und beruflichen Gründen. Es ist sehr schade, dass er nicht weitermacht. Das ist ein herber Verlust für uns“, sagt Abteilungsleiter Horst Stumm-Szelenczy auf SZ-Nachfrage. „Ich habe vollstes Verständnis für seinen Schritt. Familie und Beruf gehen einfach vor. Er hat in den vergangenen Jahren einen Topjob gemacht und viel Herzblut investiert. Die Erfolge der letzten Jahre sind auch eng mit seinem Namen verbunden.“ Seit 2013 Assistenztrainer, hat Brodschelm vier Jahre später den Posten als Headcoach von Fabian Birkholz übernommen. Seit 2016 war er zudem stellvertretender Abteilungsleiter. Brodschelm wird laut Stumm-Szelenczy den Beavers noch in anderer Funktion erhalten bleiben. „Er wird im Hintergrund weiter unterstützend tätig und weiter als Schiedsrichter für den Verein unterwegs sein“, so der Abteilungsleiter.

„Unglaubliches Fachwissen“

Ebenso schade findet Tobias Dubowik den Rückzug von Brodschelm als Headcoach rückblickend. „Im November vergangenen Jahres hat er die Mannschaft informiert“, so der 32-Jährige, der selbst seit elf Jahren für die Beavers spielt und seit Jahresbeginn die neu geschaffene Position des Sportdirektors besetzt. Dass nun seit 1. Januar Oscar Vasquez-Dyer neuer Headcoach ist, sieht er sehr positiv. „Oscar ist schon mehrere Jahre in Biberach. Er hat ein unglaubliches Fachwissen sowie Spielverständnis und kann das alles sehr gut rüberbringen“, lobt Dubowik den US-Amerikaner, der in den vergangenen Jahren schon Coaching-Aufgaben in der Defensive bei den Beavers übernommen hatte. Headcoach ist der 30-Jährige aber das erste Mal in seiner Karriere. Darüber hinaus wird er auch weiter als Spieler in der Defense für die Beavers aktiv sein. „Als Spieler ist er schon nah am Team dran. Er wird aber ebenso als Headcoach voll anerkannt. Was er sagt, wird auch gemacht“, so Dubowik.

Unterstützt in der Trainingsarbeit wird Vasquez-Dyer von den beiden anderen US-Importspielern der Beavers, von Quarterback Michael van Deripe und Runnningback Spencer Payne sowie von Offensivspieler Matthias Baur. Vasquez-Dyer besitzt nach Angaben von Stumm-Szelenczy zwar nicht die nötige Trainerlizenz für eine GFL2-Mannschaft. Diese braucht es laut Bundesspielordnung des American Football Verbands Deutschland (ADFV) aber auch nicht. Es reicht, dass ein Trainer mit B-Lizenz bei den Beavers tätig ist.

Seit Ende Januar läuft die Vorbereitung auf die kommende GFL2-Saison. Diese sei bisher gut gelaufen, so Tobias Dubowik. „Die Trainingsbeteiligung ist hoch. Das Level, die Intensität im Training, hat im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Das ist aber auch notwendig, weil für die GFL2 allein schon körperlich mehr gefordert ist“, so der 32-Jährige. Dies gilt für die Spieler auch in Sachen Theorie. „Man muss mehr Spielzüge draufhaben, es wird noch mehr auf Kleinigkeiten geachtet“, erläutert der spielende Sportdirektor. Drei Trainingseinheiten pro Woche sowie zwei bis drei Einheiten im Fitnessstudio würden derzeit absolviert. „Die Vorfreude auf die GFL2, besonders die Spiele gegen Ravensburg, ist groß. Aber auch der Respekt vor der neuen Liga“, sagt Dubowik.